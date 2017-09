Suomenkielisen Mamma Mia -musikaalin konkarit: Paula Vesala, Laura Voutilainen ja Tomi Metsäketo

Mamma Mia -musikaalin suomenkielisen version pääosissa nähdään muun muassa Laura Voutilainen, Tomi Metsäketo ja Nina Tapio.

Voutilainen nähdään naispääroolissa, yksinhuoltajaäiti Donnana, joka muistelee nuoruuden rakkauksiaan Kreikan saarella.

Metsäketo on yksi nuoruuden rakastetuista, ja Tapio toinen Donnan parhaista ystävistä.

Donnan tytärtä Sofiaa esittää tulokas Petra Pääkkönen.

Muissa rooleissa nähdään iso kaarti näyttelijöitä ja laulajia, muiden muassa Arne Nylander, Vallu Lukka ja Johanna Kokko.

Toukokuussa ensi-iltansa saavassa musikaalissa kuullaan ruotsalaisyhtye ABBAn hittejä, jotka on suomen kielelle kääntänyt Paula Vesala.

Vesala kertoi, että käännöstyössä haastavinta oli saada suomen kielen rytmitys vastaamaan kappaleiden rytmiä.

Hän on etsinyt sopivia riimejä muun muassa kappaleille Dancing Queen, Money, money, money, The Winner Takes it All sekä Chiquitita.

Saa laulaa mukana

Mamma Mia -musikaali on rakennettu ABBAn musiikin ympärille, ja alkuperäinen esitys on englanninkielinen. Musikaali on tähän mennessä käännetty ainakin ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi, saksaksi, ja puolaksi.

Suomessa musikaali nähtiin ensi kerran ruotsin kielellä Svenska Teaternissa vuonna 2014. Esityksellä on ollut yli 138 000 katsojaa.

Suomenkielinen esitys on Messukeskukseen avattavassa Amfi-teatterissa.

Käännösversioiden suosiota selittää se, että omalla äidinkielellä on helppo laulaa mukana kappaleiden sanoja. Osa musikaalin vetovoimaa on alusta saakka ollut se, että yleisö voi heittäytyä mukaan tunnelmaan laulaen ja tanssahdellen.

Yksinkertainen tarina

Musikaalin kehystarina on romanttinen ja kepeä.

Se kertoo nelikymppisestä yksinhuoltajasta Donnasta ja hänen tyttärestään Sophiasta kreikkalaisella saarella. Sophia on menossa naimisiin, ja haluaisi kutsua häihin myös poissaolevan isänsä. Ongelmaksi muodostuu se, että isäehdokkaita onkin kolme. Sophia kutsuu heidät kaikki saarelle aikomuksenaan selvittää, kuka heistä on hänen isänsä.

Käsikirjoituksen on tehnyt on Catherine Johnson, joka työskenteli koko prosessin ajan tiiviisti ABBAn säveltäjien Benny Anderssonin ja Björn Ulvaeuksen kanssa. Alkuperäinen musikaali sai ensi-iltansa Lontoossa 7.4.1999, päivälleen 25 vuotta sen jälkeen kuin ABBA voitti Eurovision laulukilpailun kappaleella Waterloo.

Musikaalista tehtiin vuonna 2008 elokuvaversio, jota tähdittivät muiden muassa Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth ja Stellan Skarsgård. Se oli niinikään kassamagneetti, ja rikkoi myyntiennätyksiä Britanniassa.

Elokuvan jatko-osa Mamma Mia: Here We Go Again! saa ensi-iltansa ensi vuonna.