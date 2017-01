Suomen euroviisuedustaja valitaan UMK-finaalissa lauantaina, katso kaikki kilpailukappaleet

Lauantai-iltana selviää, kuka voittaa Uuden Musiikin Kilpailun (UMK) ja edustaa Suomea tänä vuonna euroviisuissa.

Yleisradion euroviisukarsintana vuonna 1961 alkanut laulukilpailu muutti vuonna 2012 nimensä Uuden Musiikin Kilpailuksi.

Viiden vuoden ajan muotoaan hakenut kisa on nyt luopunut useista semifinaaleista ja karsinut kilpailukappaleet kymmeneen. Suureen finaaliin on menty lujasti some edellä, kertoo UMK:n tuottaja Anssi Autio.

– Ajatus yhdestä isosta kilpailusta ja isosta areenasta on ollut aina tavoitteena. Show’sta tulee tosi hieno ja tiukka kisa, enkä todellakaan lähde veikkaamaan, kuka voittaa.

Demoja kilpailuun lähetettiin noin 430 kappaletta. Niistä karsintaa teki kilpailun tuotantoryhmä ja lisäksi kappaleita lähetettiin alan asiantuntijoille, esimerkiksi tuotantoyhtiöille ja eri radiokanavien musiikkipäälliköille kuunneltavaksi, listattavaksi ja kommentoitavaksi.

Isoja tunnettuja artisteja ei tänä vuonna kilpailussa nähdä. Jotkut tosin muistavat ruotsalaisen Güntherin 2000-luvun alkupuolelta ja joissain piireissä Knucklebone Oscar on hyvinkin tuttu.

– Mallia Jenni Vartiainen tai Antti Tuisku ei ole nyt mukana. Syytä siihen kannattaa kysellä levy-yhtiöiltä, kuittaa Autio.

UMK-voittajan ja Suomen euroviisuedustajan valintaan vaikuttavat 50% yleisöäänet ja 50% lähetyksessä kansainvälisten raatien antamat pisteet.

Lähetys alkaa Yle TV2:ssa lauantaina kello 21.



Katso kaikki kilpailukappaleet



Emma: Circle of Light



Alva: Arrows



Günther & D'Sanz: Love Yourself



Anni Saikku: "Reach Out For The Sun"



Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies: Caveman



Norma John: Blackbird



Lauri Yrjölä: Helppo elämä



Club La Persé: My Little World



Zühlke: Perfect Villain

My First Band: Paradise