Suomalaisten pelimuistoja kerättiin talteen – osa lähipiiristä piti pelaamista viihteenä, toiset turmelevana

Pelaamista paheksutaan, koska pelissä lapsi saa olla liian omaehtoinen. Se on maailma, jossa hän pärjää ja rentoutuu, eikä ole koko ajan toteuttamassa jonkun aikuisen toiveita ja määräyksiä. Lapsi on pelimaailmassa liikaa oma itsensä, hetkeksi kontrollin ulottumattomissa. Sehän ei sovi, koska lapsi nähdään yhteiskunnassa tuotteena, joka on trimmattava ja muokattava milloin kenenkin tarpeisiin. Näin olen päätellyt siitä raivon määrästä, mikä pelaajiin kohdistetaan. Tuntuu, että ihan mikä tahansa asia on parempi kuin pelaaminen. Aivan kuin lapsen pitäisi sen oman työpäivänsä jälkeen tehdä toinen työpäivä kotona aikuisen ehdoilla, olla jatkuvasti sopivasti epämukavusalueella. Pelaaminen on liian mukavaa, ja siksi sen täytyy olla jollain lailla lapselle vahingollista.

Omat lapseni saavat pelata ihan niin paljon kuin haluavat, ja pelaavat päivittäin. Peliasentojen ergonomiasta on huolehdittu, ja meille saa tulla isokin porukka pelaamaan. Lapsia on meillä paljon koko ajan. Uudetkin kaverit pääsevät nopeasti porukkaan mukaan pelin ansiosta, ja muualle muuttaneet kaverit voivat osallistua pelitapahtumaan netin kautta, hengailla samalla vanhojen kavereidensa kanssa ja sitä kautta se muuttokaan ei ole niin lopullista vanhojen kaverisuhteiden kannalta.

En näe tässä mitään väärää, mutta paljon etuja.