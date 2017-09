Steely Danin kitaristi Walter Becker kuoli 67-vuotiaana

Amerikkalaisen Steely Dan -yhtyeen perustajajäsen, kitaristi Walter Becker kuoli sunnuntaina 67-vuotiaana. Kuolinsyytä ei kerrottu Beckerin kotisivulla, mutta hän joutui kesällä jäämään pois kahdesta Steely Danin konsertista lääkärin ohjeistamana.

Rockia, jazzia ja soulia yhdistelevä Steely Dan perustettiin 1970-luvun alussa. Yhtye muovautui sittemmin Beckerin ja lauluntekijäkumppani Donald Fagenin duoprojektiksi, johon valjastettiin muusikkotaitureita vierailijoiksi.

Steely Danin albumeja on New York Timesin mukaan myyty yli 40 miljoonaa. Yhtyeen kappaleita ovat muun muassa Babylon Sisters, Dirty Work, Hey Nineteen ja Rikki Don’t Lose That Number.

Donald Fagen julkisti muistosanat pitkäaikaiselle ystävälleen sunnuntaina.

- Aion pitää yhdessä luomamme musiikin elossa Steely Dan -yhtyeen kanssa niin kauan kuin pystyn, Fagen kirjoitti Billboard-lehden mukaan.

