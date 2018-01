Spielberg teki trillerin lehdistönvapaudesta - Tom Hanks ja Meryl Streep näyttelevät The Postissa ensikertaa yhdessä

Vapaa lehdistö on toimivalle demokratialle välttämättömyys. Näin todetaan Steven Spielbergin uudessa elokuvassa The Post, jonka pääosissa näyttelevät Tom Hanks ja Meryl Streep.

Elokuva sijoittuu vuoteen 1971, jolloin New York Times julkaisi Yhdysvaltain puolustusministeriön salaisia muistioita. Ne osoittivat hallinnon valehdelleen Vietnamin sodasta sekä kansalle että kongressille.

Presidentti Richard Nixon käski oikeusministeriä asettamaan lehdelle julkaisukiellon, joka oli maan historiassa ennenkuulumaton.

- Suhtauduin tarinaan kuin se kertoisi nykyajasta, Spielberg kuvaili lähestymistapaansa Channel 4 -kanavalle.

- Tavallaan nuo tapahtumat ovatkin tätä päivää. Median ja uutisjournalismin kimppuun on taas hyökätty.

The Postin jännitystarina kertoo, kuinka Washington Post -lehdessä päätettiin jatkaa Pentagonin papereiksi kutsuttuja paljastuksia. Riskinä olivat vankeustuomiot. Elokuvassa ei ole viittauksia nykyaikaan, mutta kuvio tuntuu ajankohtaiselta Chelsea Manningin ja Edward Snowdenin kaltaisten sotilassalaisuuksien vuotajien aikana.

Viranomaisten puuttuminen julkaisuvapauteen ei ole Suomessakaan tavatonta, minkä osoitti poliisietsintä sotilastiedustelusta kirjoittaneen Helsingin Sanomien toimittajan kotiin.

Pikavauhtia elokuvateattereihin

Pentagonin paperit aloittivat tapahtumasarjan, joka johti Watergate-skandaalin jälkeen Nixonin eroon. Valehtelun paljastuminen vaikutti myös siihen, miten kansalaiset suhtautuivat Vietnamin sotaan.

Paperit salaa kopioinut Daniel Ellsberg, jota elokuvassa näyttelee Matthew Rhys, oli tunnetuin tietovuotaja ennen Snowdenia. Ellsbergiä uhkasi yli sadan vuoden vankilatuomio.

- Elokuva on ajankohtainen, sillä meillä on nyt presidentti, joka valehtelee häpeilemättä ja halveksuu lehdistöä. Nixon kutsui lehdistöä vihollisekseen ja Trump vastapuoleksi, mikä tarkoittaa vihollista, nyt 86-vuotias Ellsberg totesi Guardian-lehden haastattelussa.

Päivänpolttavuuden oivalsi myös Spielberg. Luettuaan Liz Hannahin käsikirjoituksen vuosi sitten hän käynnisti tuotannon välittömästi. Kuvaukset alkoivat toukokuussa ja elokuva oli valmis marraskuussa.

Näkökulma ei ole vain journalistien. Suurimman muutoskaaren käy läpi Meryl Streepin näyttelemä Washington Postin omistaja Katharine Graham, joka on kolmen tulen välissä. Lehtiyhtiö on listautumassa pörssiin, joten vaikeudet viranomaisten kanssa olisivat taloudellisesti kohtalokkaita. Paljastukset vaikuttaisivat myös Grahamin ystäväpiiriin, johon kuului poliitikkoja. Toisaalta Graham tietää, että uutisvoitto nostaa lehden arvostusta ja tilaajalukuja.

Oscar-nosteessa

Tarinan reipasotteisin sankari on Tom Hanksin esittämä Washington Postin päätoimittaja, joka saa vihiä kilpailevan lehden jymyuutisesta. Yhteistyö on Hanksin ja Spielbergin viides. Journalismiaiheinen Spotlight voitti parhaan elokuvan Oscarin kaksi vuotta sitten.

Tämän kauden ehdokkuudet julkistetaan 23. tammikuuta. The Post ei ole suurimpia Oscar-ennakkosuosikkeja, mutta päänäyttelijöiden uumoillaan saavan ehdokkuudet. Hanksin edellisestä ehdokkuudesta onkin jo 16 vuotta.

The Post on jo joka tapauksessa saanut kiittävän vastaanoton ja siitä on tullut Yhdysvalloissa yleisömenestys.