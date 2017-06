Sodankylän elokuvajuhlat alkoivat jo eilen, mutta vielä on paljon nähtävää – tässä kolme kotimaista tärppiä

Salaviinanpolttajat / Romu-Mattila ja kaunis nainen

Ohjaaja Juho Kuosmanen ponkaisi kotimaan otsikoihin ja sai paljon kansainvälistäkin näkyvyyttä, kun hän voitti viime vuonna Cannesin elokuvajuhlilla arvostetun kakkossarjan pääpalkinnon. Voittoisa elokuva Hymyilevä mies on Sodankylän ohjelmistossa, minkä lisäksi siellä näytetään tuoreeltaan Kuosmasen vastavalmistunut Salaviinanpolttajat.

Salaviinanpolttajat on uudelleenfilmatisointi Suomen ensimmäisestä samannimisestä näytelmäelokuvasta, joka sai ensi-iltansa 29.5.1907. Kuosmanen on luonut valistuneella näkemyksellään oman tulkintansa aiheesta, sillä alkuperäinen elokuva on valitettavasti tuhoutunut.

Samassa näytöksessä esitetään myös toinen Kuosmasen mykkäelokuva, Vuonna 2012 ilmestynyt Romu-Mattila ja kaunis nainen, joka kertoo tosipohjaisen tarinan häädön uhkaamasta ikämiehestä.

Salaviinanpolttajat & Romu-Mattila ja kaunis nainen torstaina kello 23 Isossa Teltassa. Mykkäelokuvakonsertti, jonka säestää Ykspihlajan kino-orkesteri. Näytös on lisäksi kuvailutulkattu.

Lauluja utopiasta

Elokuvafestivaalin pitkäaikaiselta taiteelliselta johtajalta Peter von Baghilta jäi monia projekteja kesken ennen hänen kolmen vuoden takaista kuolemaansa. Yksi tärkeimmistä oli suomalaista poliittista laululiikettä sivuava ja erityisesti kommunistista Agit-Prop-yhtyettä syväluotaava dokumentti Lauluja utopiasta.

Vajaa tunnin mittaisen elokuvan on saattanut valmiiksi von Baghin työtoveri ja tuottaja Jouko Aaltonen, jonka dokumentti Kenen joukoissa seisot (2006) käsitteli samaa vasemmistolaista laululiikettä laajemmasta näkökulmasta. Aaltosen kanssa festivaalille saapuu Agit-Propin jäsenistä näyttelijänäkin tunnettu Sinikka Sokka.

Lauluja utopiasta perjantaina kello 17:45 Isossa Teltassa.

Kaiken se kestää

Oululaislähtöisen Visa Koiso-Kanttilan esikoisdraama Kaiken se kestää nähdään Sodankylässä ennen syyskuussa koittavaa Suomen virallista ensi-iltaa. 1970-luvun seksuaalisesti vapautuvaan ilmapiiriin sijoittuva poikien kasvutarina perustuu ohjaajan omakohtaisiin muistikuviin. Tapahtumapaikat nostavat Oulun seutua ja Hailuotoa kauniisti esille.

Elokuvaa tähdittää Pihla Viitalan ja Antti Luusuaniemen lisäksi moni oululainen, kuten poikaroolissa esiintyvä Vili Saarela, joka on läsnä elokuvan näytöksessä.

Kaiken se kestää lauantaina kello 20:45 Isossa Teltassa.