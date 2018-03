Seppo Fräntiltä mittava taidelahjoitus Kiasmalle - kokoelmassa teoksia yli sadalta taiteilijalta

Helsinkiläinen taidekeräilijä Seppo Fränti lahjoittaa 700-800 teosta käsittävän kokoelmansa nykytaiteen museo Kiasmalle. Edustettuna on yli 100 taiteilijaa, joista moni on jo Kiasman kokoelmataiteilija.

Kokoelma sisältää runsaasti paperipohjaisia teoksia sekä maalauksia ja lisäksi joitakin pienikokoisia veistoksia. Fränti on tehnyt paljon hankintoja erityisesti kotimaisilta nuorilta kuvataiteilijoilta.

- Kokoelmani on minulle elämäni tärkein asia. Keräämäni teokset ovat kuin lapsiani. Elämässä tulee aika, jolloin lasten on lähdettävä kotoa maailmalle, Fränti kuvailee lahjoituksen motiiveja.

Fränti kertoo aloittaneensa taiteen keräilyn 1970-80 -lukujen vaihteessa. Hän tuli kuitenkin vasta 2000-luvun alkupuolella tietoiseksi, että hänellä on merkittävä taidekokoelma.

- Sen jälkeen olen hankkinut taidetta aiempaa enemmän. Viime vuosina tahti on ollut hurja, Fränti sanoi STT:lle.

Hänen mukaansa kyse on rajusta kokonaisuudesta, joka on hänen itsensä näköinen. Taiteilijatyypeistä hänellä on suosikkinsa.

- Pidän rähjäisistä taiteilijoista.

Fräntin mukaan hän rahoittaa taideostoksensa osakkeista saaduilla tuotoilla. Hän on kotoisin vaatimattomista oloista.

- Olen osannut ostaa oikeita osakkeita. Minulla on aika reipas salkku, hän kertoo.

Ainutlaatuinen kokoelma

Museonjohtaja Leevi Haapalan mukaan Fräntin kokoelma on ainutlaatuinen henkilökohtaisuudessaan ja vilpittömässä kiinnostuksessaan nykytaidetta ja eläviä taiteilijoita kohtaan.

- Kokoelma on rohkea, avoin ja samalla intiimi tavassaan hahmottaa ihmisenä olemisen kipuilua kuvataiteen kautta, Haapala kuvailee.

Seppo Fränti muistetaan myös vuoden 2000 panttivankikriisistä, kun islamistiterroristit kaappasivat joukon länsimaisia turisteja Filippiineillä sijaitsevalle Jolon saarelle.