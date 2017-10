Sepi Kumpulainen tulee Ouluun – laulavalle talonmiehelle kuuluu parempaa kuin koskaan

Kalevankadun laulava talonmies Sepi Kumpulainen ponnahti julkisuuteen 1990-luvun alkupuolella. Hittibiiseiksi nousivat muun muassa Armotonta menoa ja Mä oon mahtava mies.

Julkisuutta tuli televisiossa muun muassa MTV3:n Frank Pappa Showssa. Persoonallisia ja pelkistettyyn tyyliin sovitettuja lauluja Sepi Kumpulainen esitti myös muissa ohjelmissa.

Nyt Kumpulainen saapuu Ouluun. Hän esiintyy tulevana lauantaina Tubassa yhdessä basisti-laulaja Juha Saunalan kanssa.

Kaleva otti puhelimen käteen ja soitti laulajalauluntekijän nykyiset kuulumiset.

Oletko ollut aiemmin keikalla Oulussa?

Olen ollut, en kyllä muista milloin edellinen keikka oli.

Minkälaista musiikkia Oulussa kuullaan lauantaina? Vanhoja hittejä vai uutta musiikkia?

Sekä että, tietenkin tutut hitit kannattaa aina esittää. Ne muistetaan ja niistä minut tunnistetaan. Tietenkin on myös hyvä ja tärkeä asia, että artisti välillä luo uutta. Se on tärkeää jatkuvuuden kannalta, että ajattelee vähän eteenpäinkin. Molemmat elementit kannattaa olla mukana, vanhaa tuttua ja uutta.

Onko tulossa uusia levyjä?

Uutta musiikkia kyllä, mutta en uskalla sanoa vielä levytyspuolesta mitään. Nykyään tuottajat ovat käyneet niin varovaisiksi, etteivät halua ottaa mitään riskiä. He laskevat tosi tarkkaan, kannattaako tuottaa ja missä formaatissa sitten julkaistaan. Mahdollista se on, että jossain vaiheessa ja jollain aikataululla voi jotain tulla ihan äänitemuodossa. Varmaan nyt alkuvaiheessa mennään YouTube- ja Spotify –muodossa.

Mitä muuten kuuluu?

Todella hyvää, parempaa kuin koskaan ennen: mielenrauhaa ja tasapainoa. Esiintymisiä ja keikkoja on nykyisin ollut mukavasti. Se on kuitenkin se homma, josta itse tykkään ja nautin. Minun ominta itseäni ovat esiintyminen ja laulujen tekeminen.

Onko musiikki ollut koko ajan mukana kuvioissa?

Kyllä se pääsääntöisesti on ollut mukana kuvioissa. Joskus on voinut olla jokunen vuosi, jolloin saattoi olla tällä rintamalla vähän hiljaisempaa ja keikkoja oli vähemmän. Silloin tietysti uusien biisien tekeminen ja luominen oli vähäisempää. Ehkä musiikki oli jonkin aikaa hieman taka-alalla, mutta suurimman osan ajasta se on ollut tavalla tai toisella mukana kuvioissa.

Olit varsin iso julkkis 90-luvulla ja esiinnyit muun muassa televisiossa. Kaipaatko vielä samanlaista julkisuutta?

No, kyllä tietysti. Ja tietenkin sen seurauksena esiintymisiä ja keikkoja vielä enemmän. Toivoisin, että niiden määrä vielä lisääntyisi hieman. Haluaisin päästä oikein kunnolla tien päälle ja kiertämään Suomea.

Kuinka paljon teet nykyään keikkoja?

Vaihtelee kuukausittain, mutta ei välttämättä ihan joka ikinen viikonloppu ole keikkoja. Tietysti toivoisin, että olisi. Se riippuu tilaajista. Jos asian raakasti sanoo, minähän olen tuote. Haluan tietysti, että minä olen sellainen tuote, jota ihmiset haluavat hyödyntää ja käyttää omissa tilaisuuksissaan tuomaan sinne lisäpiristystä.

Sinua tituleerataan Kalevankadun laulavaksi talonmieheksi. Oletko oikeasti talonmies? Vieläkö teet talonmiehen hommia?

Minähän en koskaan ole ollut virallinen talonmies. Olen kyllä tehnyt talonmiehen tehtäviä, mutta se toimi ei ole ollut minun nimissäni. Helsingin Kampissa Kalevankadulla tein niitä tehtäviä, ja silloin toimi oli äitini nimissä. Hän oli se virallinen talonmies. Hän kantoi sen päävastuun. Minunkin piti osallistua niiden töiden tekemiseen. Se ei ollut minulle suurin nautinto ja intohimo, vaan biisien tekeminen ja esittäminen on ollut lapsesta asti se suurin intohimo. Nykyään en enää tee talonmiehen hommia.





