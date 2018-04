Self help -kirjallisuus on maailmanlaajuisesti myyvin kirjallisuuden alalaji – Coelho ja KonMari auttavat autuaiksi

Hyvä elämä ja kelpo koti ovat monen tavoitteina. Matkalla päämäärään apunamme ovat kansien väliin nidotut ohjeet. Self help -kirjallisuus on maailmanlaajuisesti myyvin kirjallisuuden alalaji ja sen odotetaan kasvavan vuosittain yli viidellä prosentilla.

Osa self help -kirjoista laajenee itsenäisiksi ilmiöiksi. Japanilaisen ammattijärjestäjän Marie Kondon KonMari-ideaa voidaan joidenkin sen omaksuneiden kohdalla käsittää jo ideologiaksi. Niin tiukasti ajatukset elämänhallinnasta tavaranhallinnan kautta on omaksuttu.

Kondolla on neljällä teoksellaan ja alle kymmenen miljoonan kappaleen myynnillään vielä runsaasti matkaa brasialialaisen Paulo Coelhon kantapäille. Coelhon teoksia on myyty 81 kielellä 170 maassa yli 215 miljoonaa kappaletta.

Suomessakin Coelholla on niin uskollinen seuraajakuntansa, ettei Bazarin kustannuspäällikkö Ilpo Jäppinen vierasta ajatusta verrata tähtikirjailijaansa Kalle Päätaloon. Hän arvelee kummankin lukjoiden tietävän voivan luottaa siihen, että teos antaa sen, mitä siltä halutaan.

– Molempien tyyli on tunnistettava, ja monet varmaan kokevat saavansa kerronnasta vertaistukea, Jäppinen aprikoi.