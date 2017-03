Seitsemän veljestä palaa Turun kaupunginteatteriin

Seitsemän veljestä -näytelmä palaa syksyllä Turun kaupunginteatteriin yli neljänkymmenen vuoden tauon jälkeen. Aleksis Kiven näytelmän ohjaa nuoren polven ohjaaja Lauri Maijala, joka on myös dramatisoinut tekstin.

Maijala paljasti näytelmän roolivalinnat Turussa tänään. Juhanin roolin näyttelee Joonas Saartamo. Olli Rahkonen on Aapo, Eero Milonoff Tuomas ja Markus Järvenpää Simeoni. Joel Mäkinen näyttelee Timon roolin, Jonas Saari on Lauri ja Paavo Kinnunen on Eero. Ensi-iltaan näytelmä tulee marraskuussa.