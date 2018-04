Se-yhtyeen Yari keskittyi elokuvamusiikkiin ja piti lähes 20 vuoden levytystauon – nyt uusi levy on suunnitteilla ja keikkoja riittää

Yari eli Jari Knuutinen, 60, tunnetaan vuosina 1978–85 toimineesta yhtyeestä Se, soolotuotannostaan ja säveltämästään elokuvamusiikista. Viime vuonna hän aloitti vuosien tauon jälkeen keikkailun soolona ja Litku Klemetti & Tuntematon numero -yhtyeen kanssa nimellä Se tuntematon numero. Sitten tulivat 60-vuotisjuhlakonsertit Helsingissä ja Tampereella viime syksynä.

Uusimmasta soololevystäsi tulee kohta kuluneeksi parikymmentä vuotta. Miksi olet viettänyt vuosikausia niin sanotusti hiljaiseloa ennen tätä aktiivisempaa kautta?

– Olen minä koko ajan tehnyt musiikkia, varsinkin elokuvamusiikkia. On aina vähän mystistä, miten nämä asiat etenevät. Keikkojakin olen tehnyt välillä silloin tällöin. Kysyntää ei oikein ollut enkä ole tyrkyttänyt itseäni kovasti minnekään.

Uusi levy on kuitenkin nyt suunnitteilla, mutta Yari ei vielä tiedä milloin se tulee ja keiden kanssa se toteutetaan. Musiikki on vain käytännön toteuttamista vaille. Sen valmistumista ovat hidastaneet monet muun muassa elokuva- ja teatterimusiikkituotannot, mistä Yari saa pääosin elantonsa.

– Syksyllä voisi koettaa aloittaa äänityksiä. Muutin 26 vuotta sitten Jyväskylästä Pohjois-Karjalaan aivan maalle pieneen kylään, ja sekin on ollut yllättävä este musiikin tekemiselle. Ouluunkin matkustaminen sieltä kestää hemmetin kauan, kokonaisen päivän, sanoo Tubassa lauantaina 21. huhtikuuta esiintyvä lauluntekijä-laulaja.

Vanhat fanit taas keikoilla

Soololevyjen levytystauosta huolimatta Yari kertoo tehneensä kappaleita koko ajan.

– En minä ole missään vaiheessa tehnyt mitään muuta kuin musiikkia. Biisejä olen tehnyt aina, kun on pyydetty moniin eri juttuihin, myös muille artisteille. Oikeastaan koko ajan on ollut niin paljon sitä kaikkea muuta, että omien levyjen ei ollut vähään aikaan ajankohtaista. Olen sellainen musiikin sekatyöläinen, eli teen paljon kaikenlaista. Keikkaileminen on ollut tosin vähäisempää.

Se, että kysyntää nyt taas riittää, johtuu Yarin mukaan muun muassa Sen vanhojen fanien uudesta tilanteesta. He ovat tulleet siihen ikään ja elämätilanteeseen, että pääsevät keikoille ja ovat jälleen kiinnostuneita.

– Kaikille bändeillehän käy niin, että fanit kasvavat, perustavat perheitä eivätkä ehdikään seurata, kun tulee tärkeämpiäkin asioita elämässä. Toki myös nuoret, parikymppiset ihmiset ovat löytäneet Sen musiikin. Litku Klemetin kanssa tekemillämme keikoilla puolet yleisöstä on ollut uutta porukkaa. Hienoa, että kyseessä ei ollut pelkkä nostalgiapläjäys, Yari iloitsee.

Se-yhtyettä on kysytty vuosien aikana keikoille säännöllisesti, mutta tarjoukset ovat olleet tähän saakka turhan vaatimattomia.

– En tarkoita rahallisesti, vaan millaisiin paikkoihin meitä on kysytty. Siitä olen päätellyt, että riittävästi kysyntää ei ole ollut.

Puolangan-keikka c-kasetilla

Vankasta kulttimaineesta ja nousevasta suosiosta huolimatta Sen levyistä ja Yarin soolotuotannosta on niukasti uusintapainoksia. Koko tuotanto vuosilta 1983–89 on jäänyt kokonaan ilman CD-muotoa.

Paljon toivottu Se-kokoelmaboksikin on tekemättä. Yari paljastaa, että sellaisen julkaisemasta suunniteltiin.

– Muutamasta levy-yhtiöstä otettiin yhteyttä, mutta se tapahtui juuri silloin kun CD-levyjen myynti alkoi romahtaa totaalisesti.

Levy-yhtiö Svart Records julkaisi hiljattain vinyylinä uudelleen Sen ensimmäisen Love Recordsille tehdyn albumin Ja me tehtiin rakkautta. Levy-yhtiö Ainoa julkaisi viime vuonna SE-nimeä kantavan singlekokoelman tuplavinyylinä ja CD:nä uudelleen.

– Ne ovat menneet todella hyvin. Ja me tehtiin rakkautta -levy myytiin loppuun, mutta vinyylien painosmääräthän eivät tietenkään ole kovin suuria.

Hauska yllätys sattui pari vuotta sitten, kun Jarmo Haapamäki löysi c-kasetille äänittämänsä Sen Puolangan-keikan joulukuulta 1980. Yari valikoi nauhalta puolen tunnin koosteen saatesanoineen Soundcloudiin julkaistavaksi.

Yhtye itse yritti nauhoitella aikoinaan keikkojaan mutta ei Yarin mukaan onnistunut saamaan aikaan julkaisukelpoista materiaalia.

– Tuo Puolangan-keikka kuulosti yllättävän hyvältä. Muuta materiaalia ei ole olemassa, ellei sitten joku löydä jostakin jotain nauhoitusta Haapamäen tavoin.

Bändi oli vain tauolla

Se-yhtye perustettiin Kemissä 1976, ja bändi pääsi levyttämään Love Recordsille vuonna 1978. Vuonna 1985 päättyneeseen uraan mahtuu viisi täyspitkää levyä ja iso joukko singlejä.

Yhtye tuli esiin Suomi-punkin aallonharjalla mutta erottui selvästi muista omaleimaisuudellaan ja monipuolisuudellaan. Yari muistelee, että Se ei ollut koskaan mitenkään yleisöystävällinen bändi. Siinä saattaa ollakin syy, miksi yhtye ei koskaan noussut suurempaan suosioon jonka olisi ehdottomasti ansainnut.

– Esimerkiksi ensimmäisen LP:mme tultua ulos emme soittaneet sitä keikoilla ollenkaan. Silloin soitettiin jo seuraavan, Pahaa unta -levyn kappaleita. Kului vain muutama kuukausi siitä, kun kokoonpanomme taas vaihtui ja tyyli muuttui erilaiseksi. Aloimme soittaa ihan toisenlaisia kappaleita.

Ouluun soolokeikalle tuleva Yari lupaa pitkästä aikaa uutta musiikkia. Uuden levyn materiaali on jo olemassa, ja studioon voisi hänen mukaansa olla aika mennä tulevana syksynä. KUVA: Piikkikasvi

Pahaa unta- ja Banaaniconga -levyjen julkaisujen välissä meni aikaa reilu vuosi, mutta ne kuulostavat kuin kahden eri bändin soittamilta. Kokoonpanojen muutokset eivät olleet kuitenkaan Yarin mukaan suurin syy siihen, että Sen musiikki muutti muotoaan niin nopeasti levyltä toiselle.

– Banaanicongan biisit olivat ihan erilaisia. Siksi niitä soittajavaihdoksiakin tuli, koska oli kova halu tehdä ja kokeilla uusia juttuja. Siihen aikaan oli paljon ideoita, joita piti heti päästä toteuttamaan. Paikoilleen ei voinut jäädä.Vuonna 1984 ilmestyi Sen viimeinen levy Lasi kirkasta vettä, ja pian sen jälkeen bändi lopetti toimintansa.

– Me emme koskaan hajonneet tai lopettaneet. Päätimme vain pitää vähän taukoa silloin vuonna 1985. Aloimme asua liikaa eri paikoissa: basisti Eeva Koivusalo muutti Helsinkiin, kitaristi ja rumpali asuivat Salossa ja minä Jyväskylässä. Koska me olimme aika itsepäisesti sellainen epäyleisöystävällinen bändi, yleisö alkoi kyllästyä meihin, koska he eivät saaneet kuulla niitä kappaleita joita olisivat meiltä halunneet. Keikat alkoivat olla sellaisia, että ne eivät olleet hyviä eivätkä huonoja. Touhusta katosi kipinä. Nythän se tauko on kestänyt jo aika kauan, Yari naurahtaa.

Paluuta kokoonpanossa tai toisessa on toivottu läpi vuosien. Yari pitää sitä kuitenkin ongelmallisensa.

– Osa bändin jäsenistä ei ole soittanut lainkaan vuosikymmeniin. Viimeinen rumpalimme Tommi Micklin on kuollut, ja ensimmäisen levyn rumpali asuu Kanadassa intiaanireservaattien hoitajana. Millainen olisi niin sanottu Se-originaalikokoonpano? Joka levyhän tehtiin eri kokoonpanolla. Olisi myös taloudellisesti hankala saada yhteen kokoonpano näin sekalaisesta seurakunnasta. Koska Se ei ollut koskaan iso bändi, tuskin kukaan haluaisi kustantaa paluukeikkoja.

Se Tuntematon Numero -yhdistelmä oli Yarin mielestä helppo toteuttaa, koska Litku Klemetti ja kumppanit muodostivat olemassa olevan valmiin bändin.

– He olivat jo soittaneet Sen kappaleita covereina. Litku lähetti minulle levyjään ja kertoi, että Se oli vaikuttanut paljon hänen musiikkiinsa. Minä innostuin heidän yhdestä kappaleestaan niin paljon että otin sen soolo-ohjelmistooni. Siitä yhteistyömme alkoi.

Yari, Litku Klemetti ja Se tuntematon numero tekivät seitsemän keikkaa, ja yhteistyölle suunniteltiin jatkoa uuden levyn muodossa.

– Samaan aikaan Litkun oma suosio lähti rakettimaiseen nousuun, ja tuli kalenteriongelmia. Päätettiin panna hanke jäihin toistaiseksi, mutta missään nimessä sitä ei haudattu. Keikkoja tullaan varmaankin tekemään taas jossakin vaiheessa, Yari lupaa.

Täydellinen keikka vaatii pianon

Oulun keikallaan lauantaina Yari aikoo esittää läpileikkauksen tuotannostaan. Mukana on Sen kappaleita, mutta myös paljon muuta.

– Esitän kappaleita kaikilta levyiltä. Täydellinen soolokeikka syntyy, jos paikassa on piano. Sillä, akustisella kitaralla ja sähkökitaralla saan esitettyä riittävän erilaisia juttuja.

Oulussa Yari muistelee käyneensä viimeksi keikalla vuonna 1999 Rauhalassa. Toimittaja Antti Ervasti muistaa itse nähneensä Sen Pohjalla-kiertueen yhteiskeikalla Pelle Miljoona & 1980:n ja Problemsin kanssa Pyrinnöllä eli Oulun urheilutalolla keväällä 1979. Rauhalassa Se esiintyi keväällä 1985.

– Mutta hetkinen. Minulla on muistikuva, että Pohjalla-kiertueen Oulun-keikalla emme olisi olleet me, vaan vain Pelle, Problems ja Sehr Schnell, Yari sanoo.

– Ei, kyllä Se oli siellä. Sehr Schnelliä en nähnyt mutta teidät näin, Ervasti väittää vastaan.

– Okei, niin päinkö se meni, Yari toteaa.

Edellä mainittujen keikkojen lisäksi Yari muistaa käyneensä legendaarisessa Rattorissa, Kuusrockissa vuonna 1980, kerran Madetojan salilla soolobändinsä kanssa ja projektiluonteisen Seitsemäs maailma -yhtyeen kanssa paikassa, jota hän ei enää muista.

Yhtye koottiin 1983 taksvärkkikiertuetta varten, ja se julkaisi yhden albumin. Sävellykset ja sovitukset olivat Yarin kynästä. Sanoituksista vastasi pääosin runoilija Leo Vossi. Myös Seitsemännen maailman albumi on vailla CD-julkaisua.

Yari esiintyy soolona Oulussa ravintola Tubassa (Mannenkatu 2) lauantaina 21. huhtikuuta.