”Se biisi toi aina vedet silmiin” – Vielä ehdit äänestää Suomen parasta pop-kappaletta

– Paras suomalainen biisi on ilman muuta Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinen. Miksi ihmeessä sitä ei löydy valmiilta listalta? Olen asunut ulkomailla ja tuo biisi toi aina vedet silmiin, kirjoittaa Teija Arvidson.



Lännen Media kysyi sunnuntaina lukijoilta ympäri Suomen, mikä on kaikkien aikojen paras kotimainen populaarimusiikin kappale.



Muusikot Heikki Salo, Jonna Tervomaa, Knipi Stierncreutz ja Rauhatäti listasivat ensin malliksi omat top 10 -listansa. Lukijat saivat äänestää muusikoiden listoilta ja ehdottaa omia suosikkejaan.



Listoja on käynyt tutkimassa jo lähes 30 000 ihmistä, ääniäkin on annettu muutamia tuhansia.



Tällä hetkellä suosikkikappaleiden kärki näyttää tältä:



1. Darude: Sandstorm



2. Lasse Mårtenson: Myrskyluodon Maija



3. Hector: Lumi teki enkelin eteiseen



4. Lasse Mårtenson: Kesäuni



5. Asa feat Anna Puu: Taulu



6. Tapio Rautavaara: Juokse sinä humma



7. Pelle Miljoona: Moottoritie on kuuma



8. Dave Lindholm: Pieni ja hento ote



9. Kaj Chydenius: Sinua, sinua rakastan



10. PMMP: Lautturi



Lukijoilta tuli lisäksi lukuisia ehdotuksia muusikoiden listojen ulkopuolelta. Kokosimme niitä yhteen, jotta voit äänestää myös niistä. Yhä voit ehdottaa myös sellaisia kappaleita, joita ei vielä ole ehdotettu.







Lukijoiden suosikkeja pääset äänestämään tästä:

Muusikoiden top 10 -listoja voit yhä äänestää tästä: