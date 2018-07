Savonlinnan Oopperajuhlille palaava Faust osuu metoo-ajan hermoon

Eipä arvannut ohjaaja Vilppu Kiljunen vuonna 1999, miten ajankohtainen hänen Savonlinnan Oopperajuhlille ohjaamansa Faust olisi vielä lähes 20 vuotta myöhemmin. Monelle aiemmin teoksen nähneelle ohjaus on jäänyt lähtemättömästi mieleen - erityisesti kohtaus, jossa Saatana eli Mefisto repii syntymättömän lapsen Margaretan sisältä.

Kiljunen korostaa tulkinnassaan ennen kaikkea Margaretan kärsimystä. Hänen mielestään koko oopperan keskiössä on nainen miehen alistaman katseen kohteena.

- Tämä oli jo silloin 1999, enkä tietysti silloin ollut tietoinen mistään metoo-kampanjasta, joka on nyt tapetilla ja problematisoi ihan syystäkin monia asioita. Tässä korostuu hyvin vahvasti naisen uhriasema, Kiljunen kuvailee näkemystään Olavinlinnan rappusilla istuen.

Ohjaaja ei ole muuttanut mitään, kun teos taas vuosien jälkeen lauantaina palaa Olavinlinnan näyttämölle. Vain solistit ovat lähes tyystin vaihtuneet.

Charles Gounodin oopperassa on seikkoja, joita Kiljunen ei voi sietää. Esimerkiksi sodasta ei hänen tulkinnassaan palaa sankareita, vaan traumatisoituneita ja vammautuneita ihmisraunioita.

- Faust-oopperassa on arveluttavaa militarismiin, nationalismiin ja uskontoon liittyvää 1800-luvun arvomaailmoista kumpuavaa ideologiaa, jota on mielestäni sietämätöntä tuottaa näyttämölle sellaisenaan tässä ajassa.

Oopperan nimihenkilö on Kiljusen mielestä pelkkä katalysaattori, joka ajelehtii Margaretan ja Mefiston - hyvän ja pahan - välissä.

- Faust on aikamme ikoninen ihmishahmo. Häntä ei kannata enää edes sanoa mieshahmoksi, joka juoksee nuoruuden ja himojensa perässä ja joka ennen kaikkea on menettänyt uskonsa omiin arvoihinsa. Turhautuminen tuottaa päätöksen liittoutua paholaisen kanssa.

"Oopperamaailmassakin esiintyy häirintää"

Margaretan pääroolin laulaa ykkösmiehityksessä ensi kertaa kuopiolaissyntyinen 33-vuotias sopraano Marjukka Tepponen. Hänkin ihmettelee, miten nykyaikainen ohjaus on.

- Jotkut asiat ovat jopa vielä enemmän kartalla nyt, kun on ollut niin paljon puhetta naisen asemasta miehisessä maailmassa. Tässä on klassinen esimerkki siitä, että nainen jää täysin jalkoihin. Hyvin relevantti vieläkin, Tepponen puuskahtaa.

- Ohjauksessa ei ole kikkailtu. Se on raaka ja alkuvoimainen. Tarina on järkyttävä. Se miten Margareta uhrataan Mefiston ja Faustin välisessä sopimuksessa, jossa hänellä ei ole osaa eikä arpaa.

Tepposen mukaan myös oopperamaailmassa tapahtuu seksuaalista häirintää yhä edelleen.

- Siitä on puhuttu kahvipöydissä iät ja ajat. Se on hirveää, perverssiä vallankäyttöä pahimmillaan ja se täytyy kitkeä juurineen pois.

Maailmalla freelancerina työskentelevä Tepponen sanoo välttyneensä itse pahimmilta "jos alat vastustella, et saa rooleja" -kiristyksiltä, mutta hän on kuullut sellaisesta paljon tarinoita.

- Joitakin törppöjä kollegoita minulla on ollut.

Faustin kuuluisin aaria on niin sanottu jalokiviaaria, jonka Margareta laulaa puettuaan ylleen noidutut korut. Se on kepeä hittiaaria, jonka Milanon satakieli Bianca Castafiore on tehnyt Tintti-sarjakuvissa tutuksi oopperaa tuntemattomillekin.

- Lauloin aarian kymmenen vuotta sitten ensimmäisen kerran. Silloin ei olisi ollut tähän rooliin rahkeita. Kypsä pitää olla äänellisesti, henkisesti ja fyysisesti, Tepponen sanoo.