Säveltäjä Kaija Saariaholle suuri kulttuuripalkinto

Säveltäjä Kaija Saariaholle on myönnetty merkittävä palkinto hänen työstään nykymusiikin parissa. Palkinnon arvo on 400 000 euroa.

Frontiers of Knowledge -palkinnon myöntäjä on espanjalaisen pankkikonserni BBVA:n säätiö. Säätiön perusteluissa todetaan Saariahon "vaikuttaneen nykymusiikkiin tavalla, joka on poikkeuksellinen yksilöllisyydessään, monipuolisuudessaan ja laajuudessaan" ja että Saariaho on "yhdistänyt saumattomasti akustisen ja sähköisen musiikin maailmoja".

Vuonna 1952 syntynyt Saariaho työskentelee parhaillaan viidennen oopperansa parissa.

BBVA:n palkinnot myönnetään vuosittain kahdeksassa kategoriassa ansioista huippututkimuksessa tai taiteen alalla. Palkinnon saajat valitaan yhteistyössä Espanjan kansallisen tutkimusviraston kanssa. Palkinnot jaettiin nyt kymmenennen kerran.

Suomalaisista palkinnon on aiemmin saanut tieteen akateemikko ja biologi Ilkka Hanski vuonna 2015.

Linkki juttuun