Sata metriä pitkää lyijykynäteosta piirtävän Enrico Mazzonen töitä esillä Oulussa – näyttely kaupunginkirjastossa heinäkuun loppuun asti

Enrico Mazzonen kesänäyttelytOulussa ja Kemissä

The Band of the Just – Eheytyneet Oulun kaupungin pääkirjastossa, tapahtumatila Laiturissa ma 30.7. asti. Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaisesti ma-pe klo 9-20, la klo 9-15 ja su 12-16.

Forbidden Characters from Remote Places Kemin kaupunginkirjastossa ti 31.7. asti. Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaisesti ma-to klo 9-19 ja pe 10-17.

Enrico Mazzone on torinolaislähtöinen kuvataiteilija, joka saapui RaumArs ry:n taiteilijavieraaksi 2015. Para-aikaa Mazzone työstää jättimäistä piirustusprojektia: 97 metrin mittaiselle teollisuuspaperirullalle syntyvää lyijykynäteosta, josta on tähän mennessä valmistunut noin 30 metriä.

Mazzone on valmistunut lavastus- ja pukusuunnittelijaksi Accademia Albertina di Belle Arti di Torino -taideakatemiasta 2005.

Järjestää tammikuussa näyttelyn Rovaniemellä.