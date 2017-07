Sallisen uutuusteos juhlistaa satavuotiasta Suomea Savonlinnan oopperajuhlilla - myös Kullervo palaa Olavinlinnaan

Suurimuotoinen teos olematta ooppera. Näin säveltäjä Aulis Sallinen luonnehtii Savonlinnan oopperajuhlilla lauantaina kantaesityksensä saavaa Linna vedessä -teostaan.

Linna vedessä on Oopperajuhlien Suomi 100 vuotta -juhlateos. Sen esitys on päivällä, jonka jälkeen illalla ohjelmassa on vielä Sallisen Kullervo-ooppera.

- Se on hirmuinen Sallis-pläjäys se päivä, säveltäjä itse tuumii.

Oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti sanoo Sallisen olevan kotimaisista säveltäjistä juhlille kaikkein tärkein. Hänen kuudesta oopperastaan viisi on esitetty Olavinlinnassa.

- On hienoa, että Olavinlinna saa häneltä nimikkoteoksen. Se on hieno asia Oopperajuhlille, mutta myös koko seudulle, Silvasti kiittelee.

Sallinen kertoo teoksen olevan erilainen kuin mitä hän on ennen tehnyt. Se sisältää etukäteen nauhoitettuja elementtejä.

Ajatuksen akustiseen kokeiluun säveltäjä sai Olavinlinnasta itsestään, jolla onkin teoksessa iso rooli.

- Linnahan on tavattoman jännittävä paikka, jossa voi tehdä akustista kokeilua sillä tavalla, että äänilähde ei ole aina yleisön edessä lavalla, vaan se voi olla eri paikoissa ympäri linnaa.

Sallisen musiikilliseksi kronikaksi kutsuma Linna vedessä perustuu Lassi Nummen samannimiseen runokirjaan.

Konsertin toteutuksen suunnitellut Kari Heiskanen sanoo teoksen pohdiskelevan linnan merkitystä Suomelle ja sitä, millaisen jäljen se aika ja keskiajalla rakennettu linna on jättänyt suomalaiseen kulttuuriin ja ihmisiin.

- Se ei yritä rakentaa juonellista kokonaisuutta, vaan kronikan tapaan kertaa tapahtumia ja kertoo niistä ihmisistä, jotka ovat vaikuttaneet linnassa.

Ääneen pääsevät niin Olavinlinnan perustaja Erik Axelinpoika Tott kuin siellä aikoinaan teloitettu nainenkin.

Sallinen kirjoitti teosta 18 kuukautta ja kypsyttelyt päälle. Se oli nykyisin lähinnä kamarimusiikkiin keskittyvälle 82-vuotiaalle säveltäjälle iso urakka. Hän ei uskokaan säveltävänsä enää yhtään varsinaista oopperaa, koska se vie 2-3 vuotta ja on henkisesti raskas prosessi.

- Mutta parempi olla vannomatta mitään, sanoo Sallinen, jolta tänä kesänä esitetään peräti yhdeksän teosta eri juhlilla.

Linna vedessä -teoksen kertoja on näyttelijä Jukka-Pekka Palo ja laulajat sopraano Tiina-Maija Koskela, mezzosopraano Tuija Knihtilä, tenori Jussi Myllys ja baritoni Tommi Hakala.