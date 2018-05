Saara Aalto kisaa tänään Euroviisujen semifinaalissa - Israelin ennakkosuosikki myöntää olevansa hulluna Suomen viisuun

Suomen edustaja Saara Aalto kisaa tänään semifinaalissa pääsystä Eurovision laulukilpailun finaaliin. Euroviisut järjestetään tällä kertaa Portugalissa.

Illan semifinaaliin osallistuu Lissabonissa 19 maata. Aallon kilpailukappale Monsters nähdään viidentenätoista.

Tiistain semifinaalista on ennakoitu erittäin tiukkaa. Samassa semifinaalissa Aallon kanssa kisaa useampi vedonlyöntitoimistojen kymmenen parhaan joukkoon sijoittama artisti, kuten Israelin edustaja Netta Barzilai, Viron Elina Netshajeva, Kyproksen Eleni Foureira, Tshekin Mikolas Josef ja Bulgarian Equinox.

Israelin Barzilai on ollut jo kauan viisujen ennakkosuosikki. Hän kertoo STT:lle, että asema aiheuttaa myös paineita.

- Yritän vain keskittyä kisaan. Paineita on tietysti hyvin paljon, mutta työskentelen niin kovasti kuin vain voin ja saankin onneksi paljon apua tiimiltäni, sähköpostitse tavoitettu Barzilai kertoo STT:lle.

"Sinun ei tarvitse mahtua mihinkään muottiin"

Barzilain kappale kertoo naisten voimaantumisesta tuoden mieleen #metoo-kampanjan.

- Minusta on mahtavaa, että nykypäivän naiset löytävät äänensä ja taistelevat oikeutetusta asemastaan yhteiskunnassa, Barzilai sanoo.

Barzilain mukaan viisujen voittaminen olisi mahtavaa, mutta hän kokee voittaneensa jo kertoessaan viestinsä maailmalle.

- Viestini on se, että ihmisen ei tarvitse mahtua mihinkään normienmukaiseen muottiin, jossa kerrotaan miltä tulisi näyttää, miten tulisi ajatella tai puhua. Olemme täällä vain hetken, joten meidän on parasta nauttia matkasta.

Barzilai kertoo koko Israelin tiimin olevan hulluna Aallon Monsters-kappaleeseen.

- Saara on mahtava, ja koko Israelin delegaatio on hulluna hänen kappaleeseensa, soitamme sitä paljon. Meissä on myös samankaltaisuuksia. Ihmiset sanovat, että meillä on samanlaiset kasvonpiirteet ja että laulujemme viestit ovat samankaltaiset.

"Yleensä vedonlyönnit eivät pidä paikkansa"

Vedonlyöntikertoimia yhteen laskevan Oddschecker-sivuston tiistain tilastojen mukaan Aalto menisi finaaliin kahdeksantena. Kärjessä keikkuvat Israelin lisäksi Viro, Kypros ja Tshekki.

- Yleensä vedonlyönnit eivät pidä paikkaansa. Ensimmäiseksi tulevan osalta ne voivat pitää paikkansa, mutta muutoin en luota niihin, euroviisuasiantuntija ja toimittaja Anna Muurinen kommentoi maanantaina.

Muurisen mukaan Suomi ei ole automaattisesti Euroviisujen suosikkimaa, joka saisi pisteitä. Aalto on hänen kanssaan samoilla linjoilla.

- Onhan Suomi sellainen, jonka täytyy ehkä tehdä enemmän töitä sen eteen, että saa pisteitä. Se johtuu varmaan historiasta, ihmiset luovat niin helposti mielikuvia, Aalto sanoi maanantaina.

- Koen sen hyväksi, että ihmisillä on mielikuva minusta jo ennakkoon. Et voi tuoda persoonallisuuttasi kovinkaan paljon esille yhden kappaleen aikana, mutta ihmiset tietävät minut (Britannian) X Factorin kautta ja heillä on lämmin fiilis minua kohtaan, joten ehkä se auttaa tässä.

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali näytetään tiistaina suorana kello 22.00 lähtien Yle TV2:ssa ja Yle Areenassa. Kymmenen kilpailijaa jatkaa semifinaalista lauantain finaaliin. Toinen semifinaali käydään torstaina.

