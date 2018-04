Saara Aallon uusi levy on tehdasvalmisteinen sekoitus hittielementtejä ja camp-kimallusta

Saara Aallon X Factor -menestyshurmoksen jälkeistä levyä piti odottaa kauan.

Saara Aallon X Factor -menestyshurmoksen jälkeistä levyä piti odottaa kauan. Perjantaina euroviisuhumun alla julkaistu Wild Wild Wonderland on ainakin Saara Aallon itsensä kuuloinen levy, sillä laulaja vaihtoi levy-yhtiötäkin Sonysta Warneriin, koska Aallon mukaan Warner sitoutui paremmin hänen tavoitteisiinsa tulla "suureksi teatraaliseksi artistiksi."

Uusi levy tarjoaa luvattua eeppistä rakkauspoppia, suorastaan turbovaihteella. Ensikuuntelulla parhaiten korvaan tarttuvat luonnollisesti jo julkaistut euroviisuehdokaskappaleet Monsters, Domino, Queens, joista ainakin kahden ensimmäisen tekoon ovat osallistuneet ruotsalaiset viisukonkarit.

Saara Aallon Wild Wild Wonderland-levyn kansi.

Myös muilla levyn kappaleilla on haettu selkeästi kansainvälistä ja ajanmukaista äänimaailmaa. Biisien tekoon ovat osallistuneet muun muassa Kylie Minoguen ja U2:n kanssa töitä tehnyt Richard Standdard sekä Pet Shop Boysia tuottanut Brian Higgins. Levyllä on 12 kappaletta sekä bonusraitana julkaistu No Fear, jolla Aalto pyrki Suomen viisuehdokkaaksi vuonna 2016.

Dua Lipan, Carly Rae Jepsenin ja Rita Oran seuraan soittolistoille pyrkiviä kappaleita on maustettu Aallolle ominaisella yliampuvalla räiskeellä. Aallon virtuoottista laulutaitoa on hyödynnetty lähelle maksimia: nostattavien kertosäkeinen synnyttämällä energialla voitaisiin luultavasti pyörittää kaikkia maailman tuulikoneita kerralla. Sanoituksissa on hyödynnetty euroviisumaailmasta tuttua voimaannuttavaa eetosta, jossa hyljeksityt nousevat tuhkasta kuin feeniks-linnut kimaltelevine sulkineen.

Camp-henkeä ja tyylitietoista listamusiikkia yhdistelevä kokonaisuus jättää silti tehdasvalmisteisen jälkimaun. EDM-listahittien elementtejä kierrättävässä äänimaailmassa ei yllätä mikään. Yksittäisillä kappaleilla, esimerkiksi sellaisilla kuin Half A Heart ja Don´t Deny Our Love, on potentiaalia nousta toistojen kautta irti massasta. Avausraita Monstersin voima mitataan Lissabonissa toukokuussa.