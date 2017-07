Ruisrockissa esiintyvä Travis Scott saapui Turkuun – onko seurassa myös Kylie Jenner?

Amerikkalainen räppäri Travis Scott on saapunut Turkuun sunnuntai-iltapäivänä. Scott kirjautui paikalliseen hotelliin odottamaan illan keikkaansa Ruisrockissa.

Hän saapui kello 13 jälkeen yksityiskoneella Turun lentokentälle, josta hänet kuljetettiin suoraan hotelliin. Hotelliin Scottin kanssa saapui pieni seurue, johon kuului paikalle sattuneen Lännen Median toimittajan Jussi Orellin mukaan kolme naista, joista yksi peitti päätään hupulla.

Travis Scott on viime aikoina nähty julkisuudessa Kardashianin seurapiiriperheeseen kuuluvan Kylie Jennerin kanssa. Jenner on tositelevisioperheen tunnetuimpien jäsenten Kim ja Kourtney Kardashianin siskopuoli. Heillä on sama äiti.

Kylie Jenner (oik.) sisarensa Kendall Jennerin kanssa. Kuva vuodelta 2015.

Viihdesivustojen mukaan Scott ja Jenner ovat viihtyneet viime aikoina paljon yhdessä. Ruisrockin organisaatiosta saati Scottia edustavasta levy-yhtiöstä ei kuitenkaan pystytä Lännen Medialle vahvistamaan tai kommentoimaan sitä, onko Jenner matkannut räppärin kanssa Suomeen.

Myöskään Scottin Turussa oleva henkilökunta ei kommentoinut asiaa.

Flight Radar -sivuston mukaan iltapäivällä Turkuun laskeutunut yksityiskone oli lähtenyt Lontoosta. Scott esiintyi siellä lauantaina Wired-festivaalissa, ja brittilehti The Sunin mukaan Kylie Jenner oli sisarensa Kendallin kanssa yleisössä.

Kylie Jenner pyörittää parhaillaan omaa kosmetiikkamerkkiä, ja hän kuuluu maailman seuratuimpiin ihmisiin sosiaalisessa mediassa. Jennerillä on yhteisöpalvelu Instagramissa yli 95 miljoonaa seuraajaa.

Jenner on vuonna 2015 vieraillut Suomessa entisen poikaystävänsä, räppäri Tygan Provinssissa pidettyä keikkaa katsomassa.

Scottin on tarkoitus esiintyä Ruisrockissa sunnuntai-iltana kello 22 alkaen.