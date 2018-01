Ronja Salmesta Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja

Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajaksi on valittu yrittäjä, kirjailija Ronja Salmi, 24. Kirjamessut on Salmelle tuttu tapahtuma, sillä hän on aikaisemmin tuottanut nuorille suunnatun KirjaKallio-lavan ohjelman.

- Kirjamessut on kirjallisesti, mutta myös kulttuurisesti merkittävä tapahtuma, jossa keskustellaan tärkeistä asioista. Tämän viestin haluan kertoa niillekin, jotka eivät sitä vielä tiedä, Salmi sanoo.

Kirjamessut on koonnut ohjelmajohtajan tueksi ohjelmaa kehittämään uuden ohjelmatyöryhmän. Salmi on valinnut ohjelmatyöryhmään henkilöitä, joilla uskoo olevan lisäarvoa ja uudenlaisia ajatuksia ohjelman kehittämiseen.

Salmi on julkaissut viisi kirjaa ja ollut Kirjan ja ruusun päivän kirjailija vuonna 2016. Hän pyörittää omaa yritystä, joka on tehnyt sosiaalisen median sisältöjä ja koulutuksia.