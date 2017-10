Rocklegenda Fats Domino on kuollut - Elviskin tunnusti Dominon edeltäjäkseen

Rocklegenda Fats Domino on kuollut 89-vuotiaana. Neworleansilaisella tyylillä soittanut pianisti-laulaja oli ensimmäisiä Rock and Roll Hall of Fameen kutsuttuja.

Fats Domino tunnetaan muun muassa 1950-luvun hiteistään, kuten Ain't That a Shame ja Blueberry Hill.

New York Timesin mukaan Elvis Presleykin tunnusti Dominon edeltäjäkseen rock and rollissa.

- Monet näyttävät luulevan, että minä aloitin tämän, Presley sanoi lehtihaastattelussa vuonna 1957.

- Tunnustetaan nyt tämä: en pysty laulamaan niin kuin Fats Domino. Tiedän sen.

New York Timesin mukaan Elvis teki kunniaa Fats Dominolle myös vuonna 1969. Tiedotustilaisuudessa toimittaja kutsui Elvistä kuninkaaksi, jolloin tämä osoitti samassa huoneessa ollut Dominoa ja sanoi: "Tuossa on rock and rollin todellinen kuningas."

Domino kuoli kotonaan New Orleansissa tiistaina.

