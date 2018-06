Ritareita, miekkailua ja turnajaisia – keskiaikaiseen elämänmenoon voi tutustua päiväleirillä Oulun Lammassaaressa

Oulun keskiaikaseura täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Olipa kerran Englannin ja Skotlannin rajamailta kotoisin oleva, 1300-luvun puolivälin tienoilla elänyt Gilbert Blakthorn. Perheen nuorempana poikana hän tiesi, ettei perintöä ole tulossa, sillä lain mukaan kaikki menee vanhimmalle elossa olevalle pojalle.

Niinpä Gilbertillä oli kaksi vaihtoehtoa: joko jäädä kotiin veljensä elätiksi tai lähteä maailmalle on­neaan etsimään.

Ja niinpä poika lähti. Hän ehti käydä satavuotisessa sodassakin, mutta sotiminen ei ollut hänen juttunsa. Erinäisten vaiheiden kautta Gilbert päätyi Aarnimetsään (Suomi) ja Kaarnemaahan (Oulu). Siellä hänet palkittiin ansioistaan lordin arvonimellä ja hänestä tuli Kaarnemaan vouti.

Tällainen on tarina, jonka Oulun keskiaikaseura ry:n puheenjohtaja Mika Mäkelä on kehittänyt oman keskiaikaisen nimensä elämäntarinaksi.

Oulun keskiaikaseura perustettiin ja rekisteröitiin vuonna 1998, joskin epävirallisesti toimintaa on ollut jo 1980-luvulta saakka.

Mika Mäkelä innostui keskiajasta lukioiässä Kemissä vuonna 1994. Hän kuvailee tapausta klassiseksi.

– Kaverit puhuivat harrastuksestaan ja se vaikutti mielenkiintoiselta. Lähdin kokeilemaan ”yhden kerran”, ja se johti tähän.

KUVA: Matti Räty

Jäsenmaksun maksavia Oulun keskiaikaseurassa on kymmenkunta, mutta jäsenmaksu ei ole pakollinen, joten saman verran mukana on myös muita harrastajia. Paljon on myös heitä, jotka käyvät muutaman kerran pyörähtämässä seurassa.

Jäseniä on laidasta laitaan, on esimerkiksi tietokonealan ihmisiä ja historian parissa työskenteleviä, kertoo itse maarakennusalalla oleva Mäkelä.

– Ikähaitari on vauvaikäisistä mummuihin ja vaareihin. Usein harrastuksessa on mukana koko perhe.

Seuran päätoimiala on jousiammunta, jota treenataan ympäri vuoden. Nyt tosin talvikauden treenipaikka on menossa remonttiin, joten ensi talvelle pitää miettiä uutta paikkaa. Seurassa voi myös harrastaa keskiaikaisia käsitöitä, miekkailua ja kaikkea, mikä keskiaikaan liittyy. Musiikkitoimintaa ei tällä hetkellä ole harrastajien kiireiden takia.

Seurassa eletään niin sanottua romantisoitua keskiaikaa ilman ruttoa tai muita silloisen tosielämän riesoja. Tämä tunnelmointi ja hauskanpito näyttäytyy erityisesti keskiaikatapahtumissa. Keski­aikaseura ei kuitenkaan ole larppaamista, korostaa Mäkelä.

– Larppaus on roolipeli, jossa otetaan tietty roolihahmo. Meillä otetaan keskiaikainen nimi ja vaatetus tunnelmaa tuomaan, muuten saa olla oma itsensä.

Oulun seudulla tapahtumia järjestetään pari kertaa vuodessa. Koska Oulun keskiaikaseura on osa Suomen Keskiaikaseuraa ja se taas osa alan kansainvälistä kattojärjestöä, voi halutessaan matkustaa eurooppalaisiin tapahtumiin lähes joka viikonloppu.

Oulun seudun tapahtumiin taas tulee harrastajia Etelä-Suomesta ja joskus Ruotsistakin.

Viime pääsiäisenä Oulussa järjestettiin ensimmäinen iso tapahtuma Frozen Arrow.

– Yleensä jousilla ammutaan ulkona kesällä, mutta nyt järjestimme sen lumen ja pikkupakkasen aikaan. Sää oli täydellinen. Mukana oli kolme henkilöä Irlannista ja yksi belgialainen, ja loput eteläsuomalaisia ja paikallisia. Ulkomaalaiset olivat tosi otettuja, varsinkin, kun yksi ammunta oli meren jäällä.

Keskiaikatapahtumat ovat täynnä toimintaa. Niihin kuuluu ”pakollisena” feast, eli juhla-ateria, jolloin nautitaan mahdollisimman keskiaikaista ruokaa ja useina kattauksina. Pottuja ja muita uuden ajan tuontisapuskoja ei pöydästä löydy.

– Makumaailma oli aika erilainen. Ajan muotimausteita olivat pippuri ja kaneli, ja mauissa oli laaja skaala hapanta ja makeaa. Jotkut yhdistelmät ovat nykyihmisestä aika hirveitä, kuten makea liha.

Feastin lisäksi kesteissä voi olla turnajaisia sekä johonkin aiheeseen keskittyviä työpajoja. Jos mukana on kruunupäitä, paronillisia tai kuninkaallisia henkilöitä, on mukana hovi.

– Hovi on show’ta, leikkiä. Ideana on, että valtaa pitäviä kruunupäitä pokkuroidaan asianmukaisesti ja viihdytetään heitä musiikilla ja tanssilla. Yleensä hovissa palkitaan ansioituneita esimerkiksi arvonimellä, jos joku on tehnyt jotain hyvää seuran hyväksi.

Vastausta kysymykseen, mikä aikuista miestä keskiajassa kiehtoo, Mäkelä joutuu miettimään. Ensialkuun lukiopoikaa kiinnosti vallan hirmuisesti ritarius, mutta alue on laajentunut sitä mukaan, mitä kauemmin on harrastanut.

– Tykkään tehdä erilaisia asioita. Esimerkiksi ensimmäiset tekemäni vaatteet olivat ihan hirveitä kötöstyksiä. Ei silloin voinut niitä netistä ostaa, kuten nyt. Pari vuotta sitten sain innostuksen tehdä uudet kamppeet, ja tutkin mitä ja miten ne pitää tehdä. Nämä ovat käsin itse ommellut.

Keskiajan tunnelmiin voi tutustua Lammassaaressa torstaina 28.6. ensimmäistä kertaa järjestettävällä leirillä. Facebookissa kiinnostuksensa tapahtumaan on osoittanut jo satoja ihmisiä.

– Jos edes puolet heistä tulee paikalle, on leiri todella menestys, Mäkelä toteaa.