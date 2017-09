Tekstiili- ja pintasuunnittelija Reeta Ek on vuoden nuori muotoilija. Ek on helsinkiläinen freelance-suunnittelija, joka on tehnyt pinta- ja tekstiilisuunnittelua muiden muassa Marimekolle, Lapuan Kankureille, Nansolle ja Samujille. Ekin kuoseille on tunnusomaista toistuvuus ja rytmi, jotka syntyvät luovan työprosessin ja käsin piirtämisen myötä. Hän tekee myös graafista suunnittelua ja kuvituksia.

Palkinnon jakaa Design Forum Finland. Palkintoraadin mukaan Ek (s. 1979) on hieno esimerkki ammattitaitoisesta ja luovasta nuoresta suunnittelijasta, jonka menestys on perustunut enemmän vahvaan ammatilliseen osaamiseen kuin tehokkaasti esille tuotuun suunnittelijabrändiin. Ekillä on omaperäinen muotokieli, ja hänen töissään yhdistyy äärimmäinen herkkyys vahvaan ja selkeään otteeseen.