Rakkautta & Anarkiaa juhlii 30-vuotista taivaltaan – Varpu-tyttö etsii isäänsä Oulusta ohjelmistoon kuuluvassa elokuvassa

Yleisömäärältään Suomen suurin elokuvafestivaali, Helsingissä järjestettävä Rakkautta & Anarkiaa, juhlii parasta aikaa 30 vuotta kestänyttä taivaltaan.



Pohjoissuomalaisen katsojan näkövinkkelistä kiinnostavia festivaalielokuvia ovat lauantaina esitettävä Arto Koskisen dokumenttielokuva "Nokia Mobile - matkapuhelimen tarina" sekä Ruotsin Lappiin sijoittuva Saamelaisveri, jota on pyöritetty festivaalilla jo kolmen näytöksen voimin.



Saamelaisveri voitti viime talvena Göteborgin elokuvafestivaalilla parhaan pohjoismaisen elokuvan Dragon-palkinnon ja huikeat miljoona kruunua. Helsingissä esitetään lisäksi Saamelaisveri-elokuvan ohjaajan Amanda Kernellin lyhytelokuvien retrospektiivi, joka on nähtävissä vielä sunnuntaina.



Oulua festivaalilla ovat kuvauspaikkojen muodossa edustaneet muun muassa Selma Vilhusen Tyttö nimeltä Varpu, jossa 12-vuotias Varpu lähtee etsimään kadonnutta isäänsä Oulusta. Tuiraan sijoittuva Kaiken se kestää on puolestaan Visa Koiso-Kanttilan esikoisfiktio, joka pyörii tällä hetkellä laajemmassakin elokuvateatterilevityksessä.



Pohjoisen tekijöistä huomiota sai Rosa Liksom, jonka useita lyhytelokuvia esitettiin keskiviikkona. Liksomin retrospektiivin viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, komeili lyhytelokuva Päämies, johon oli ikuistettu Kalle Holmbergin viimeinen roolisuoritus.

Yle Teema näyttää avainelokuvia

Ylen televisiokanavista erityisesti Teema on noteerannut elokuvafestivaalin 30 vuoden virstanpylvään näyttämällä tapahtumaan linkittyviä avainelokuvia. Esimerkiksi festivaalin nimikkoelokuva, vuonna 1973 valmistunut italialainen Rakkautta & Anarkiaa, on esillä Areenassa vielä parin päivän ajan.



Muita merkittäviä poimintoja Ylen ohjelmistosta ovat Lapsuuden loppu, ja Leviathan -elokuvat, sekä tulevana viikonloppuna televisioitavat John Fordin Etsijät (1956) sekä toissa vuonna valmistunut Thomas Bidegainin esikoisohjaus Les Cowboys.



Netin kautta välitetään myös keskusteluja tapahtumapaikoilta, minkä lisäksi festivaalin taipaleesta on julkaistu historiikki Liken kustantamana.



Mielenkiintoisista henkilöistä paikalla on esimerkiksi ranskalainen Jean-Michel Roux, jonka Pohjolan enkeli -dokumenttielokuva lähtee liikkeelle Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli -maalauksesta ja pyrkii haastatteluin selvittämään, mitä suomalaisuus on. Elokuva on osa Suomi 100 -juhlavuotta. Roux on kiertänyt elokuvaa varten pitkin Suomea ja kuvannut dokumenttiaan muun muassa Pudasjärvellä.

Keskiviikkona käynnistynyt Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaali päättyy sunnuntaina.