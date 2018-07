Radiosta sen kuulee: Elämänvoima "ki" vahvistuu saunassa ja vihtomalla

Itämainen Radio Variaatio: Kaiken takana on ki

★★★ Ohjelman ensimmäinen esityskerta on ilo. Se on kuin ensi-ilta. Tämäniltainen Radio Variaation ohjelma Kaiken takana on ki kuullaan radiossa ensimmäistä kertaa.

Katariina Kailan ja Kai Rantalan käsikirjoittamassa ja ohjaamassa dokumentissa selvitellään uskoa kihin eli kaikkialla virtaavaan elämänvoimaan. Se tunnetaan myös nimillä chi, prana, ruah, orenda ja mana.

Kitä selvitetään rauhallisesti monelta kantilta. Ajatuksiaan avaavat fyysikko Johanna Blomqvist, japanilaiset mestarit Tsumura Takashi ja Nakazawa Yoshiaki sekä suomalaiset energiahoitamisen pioneerit Kari Paulus ja Kauko Uusoksa.

– Olemme energiaa, sanoo Blomqvist.

Monista henkilöistä huolimatta tahti on verkkainen, ehkä liiankin verkkainen 50 minuutin kuunteluun.

Kitä voi ylläpitää ja vahvistaa esimerkiksi kylpemällä kuumissa lähteissä, koska silloin ollaan suorassa yhteydessä maapallon energiaan.

Suomalaisille sopii tieto, että saunominen ja vihtominen ovat myös hyväksi. Näin sanoo Takashi, joka on opettanut suomalaisille metsä-qigongia Keuruulla.

Ohjelma on osa Ylen Radio 1:n Itämaista heinäkuuta. Kanava on valinnut heinäkuuksi jonkin teeman jo vuodesta 2005 lähtien. Aihepiiriä käsitellään ohjelmistossa monesta näkökulmasta.

Yle Radio 1 sunnuntai 15.7. klo 18.00.