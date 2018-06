Pori Jazz -pomon SK:lle antamat homokommentit suututtavat: boikotteja, erovaade, hätäkokous – "Homofoobista roskaa"

Pori Jazzin juuri nimitetyn toimitusjohtajan Aki Ruotsalan Satakunnan Kansalle antamat kommentit ovat herättäneet paheksuntaa.

Ruotsala sanoi lehden keskiviikkona julkaisemassa jutussa, ettei usko homoja olevan olemassa, vaan vain homoutta. Lisäksi hänen kommenttejaan voi jutun perusteella tulkita niin, että hän uskoo homoudesta olevan mahdollista muuttua heteroksi.

Satakunnan Kansan jutusta voi saada myös sen käsityksen, että Ruotsala rinnastaa homoudesta heteroksi muuttumisen huumeista vieroittautumiseen.

Toimitusjohtajaksi viime viikolla nimitetty Ruotsala puolusti vuonna 2011 Nuotta-median Älä alistu -kampanjan ilmaisunvapautta toimiessaan KD Nuorten puheenjohtajana. Älä alistu -kampanjassa viestittiin, että homoudesta voi eheytyen parantua.

Kommentteja ehättivät sosiaalisessa mediassa paheksumaan monet tunnetut henkilöt. Esimerkiksi laulaja-juontaja-näyttelijä Roope Salminen kirjoittaa Twitterissä, ettei esiinny nykyisen toimitusjohtajan aikakaudella festivaalilla.

monta kertaa #porijazz’illa esiintyneenä tämmönen perseily vetää surulliseks. varmaa on että nykyisen toimarin valtakaudella improryhmääni tai bändiäni ei siellä enää nähdä. — Roope Salminen (@RoopeSalminen) 6. kesäkuuta 2018

Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) intoutui tuttuun tapaansa lähettämään aiheesta mediatiedotteen, jossa hän vaatii toimitusjohtajaa eroamaan.

– Käsittämätöntä että tällaisen suuren kansanjuhlan johtaja kykenee päästämään suustaan tällaisia mielipiteitä. Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat kaikkien tutkimusten mukaan synnynnäisiä ominaisuuksia, joihin ihminen ei voi itse vaikuttaa.

Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä on eduskunnan aktiivisin tiedotteiden lähettäjä. Tiedotteen hän lähetti myös Aki Ruotsalan tapauksesta ja vaati hänen eroamistaan tai erottamistaan.

Kärnä painottaa, että homoudesta ei voi eikä ole tarvetta "eheytyä".

Mikäli Ruotsala ei itse eroa, Kärnän mielestä festivaalin hallituksen pitäisi erottaa hänet.

– Olen todella huolestunut, millaiselle linjalle Pori Jazz -tapahtuma tässä nyt lähtee. Se on yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija, joten sen mielipiteillä on väliä. Tällaiselle homofoobiselle roskalle ei saa antaa Suomessa yhtään tilaa.





Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi teilasi Ruotsalan sanat suorasukaisesti.

– Uskomatonta roskaa, hän kirjoitti Twitterissä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig sanoi Twitterissä, että hän boikotoi Pori Jazzia lausuntojen vuoksi. Hän kokee, ettei homoseksuaalina ole tervetullut festivaalille.

Ruotsalalle löytyi myös tukijoita. Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) sanoi olevansa huolestunut Ruotsalan ja aborttinäkemyksistään ryöpytetyn Timo Soinin (sin.) kohtelusta ja tukevansa heitä täysin.

– Tulee vaikutelma, että arvokysymyksissä eletään yhden oikean käsityksen aikaa, samaan tapaan suomettumisen aikana oli vain yksi oikea tapa suhtautua Neuvostoliittoon, Räsänen sanoi tiedotteessa.





Pori Jazz -festivaali ilmoittaa, että sen operatiivinen johto ja henkilöstö irtisanoutuvat kaikesta syrjinnästä ja eriarvoistavasta ajattelusta. Festivaali julkaisi lyhyen kannanoton Facebookissa sen jälkeen, kun juuri valitun toimitusjohtajan homokommentit nostattivat kohun.

Ruotsala kiistää Ylelle antamassaan haastattelussa, että hän olisi ollut mukana Älä alistu -kampanjassa. Hän kiistää myös sen, että olisi rinnastanut homoseksuaalisuuden huumeriippuvuuteen.

– En missään tapauksessa ole sitä mieltä. Viittasin siihen, että jos jollain on sellainen kokemus, jota pitää eheytymisenä, niin en voi sitä kyseenalaistaa. Tämä on toimittajan väärinkäsitys, Ruotsala sanoo Ylelle.

Satakunnan Kansan juttua hän pitää uutisankan synnyttämisenä.

Kysymykseen homoudesta "eheytymiseen" Ruotsala ei osaa Ylen haastattelussa vastata.

– En osaa sanoa. En tiedä.





Myöhemmin Ruotsala julkaisi tiedotteen, jossa hän vaatii oikaisua Ylen ja Satakunnan Kansan uutisiin.

– Uutisissa on väitetty, että rinnastan huumeiden käytön ja homoseksuaalisuuden. Lisäksi on väitetty, että olen ollut lanseeraamassa ja tukemassa Nuotan Älä alistu -kampanjaa. Nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. En rinnasta homoseksuaalisuutta ja huumeiden käyttöä, eikä minulla ole mitään kompetenssia arvioida niitä, Ruotsala sanoi.

– Kaikki ihmiset tulee hyväksyä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ja heillä tulee olla vapaus määritellä oma identiteettinsä. Vuonna 2011 edustamani järjestö KD Nuoret on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ainoastaan puolustanut suvaitsevaisuutta ja yksilöiden oikeutta ilmaista mielipiteitään.



Pori Jazz 66 ry:n hallitus pitää hätäkokouksen liittyen festivaalin uuden toimitusjohtajan Aki Ruotsalan kohun aiheuttaneisiin homokommentteihin. Asiasta kertoi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Hannu Jaakkola Satakunnan Kansalle.

– Mikäli näin on sanottu, kuten tiedotusvälineissä kirjoitetaan, niin se ei missään nimessä ole Pori Jazzin arvojen mukaista, Jaakkola sanoi Satakunnan Kansalle.

Pori Jazzin hallituksen jäseniä on tällä hetkellä matkoilla eri puolilla maailmaa, joten hätäkokouksen kasaaminen on vaikeaa.

– Yritämme saada päätöksen jo tänä iltana. Me puramme koko asian ja esille nousee todennäköisesti yhtenä vaihtoehtona uuden toimitusjohtajan työsuhteen purkaminen. Meidän on kuitenkin ensin selvitettävä, mitä on sanottu ja mitä on sanomisella tarkoitettu.

Jaakkola sanoo Satakunnan Kansalle pitävänsä tilannetta vakavana.

– Tämä on katastrofi! Ei pelkästään Pori Jazzin kannalta, vaan etenkin seksuaalisten vähemmistöjen kannalta, jotka joutuvat asiasta kärsimään. Esitän jo nyt heille anteeksipyyntöni.