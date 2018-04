Pop-musiikki heijastelee mielialojamme – nousukaudella musiikki on iloisempaa kuin laman syövereissä, paljastaa tutkimus

Suosittu musiikki on erilaista lama-aikaan ja nousukaudella, paljastaa tuore tutkimus. Cambridgen yliopiston Popular Music -lehdessä vertailtiin vuosien 2006 ja 2009 suomalaisten listahittien aiheuttamia tunnelmia kuulijoissa.

Tieteellisen artikkelin laativat yliopistonlehtori Mikko Ketovuori Turun yliopistosta ja tutkija Matt Lampert Georgiasta Yhdysvalloista. Tutkimuksen tulos oli, että nousukaudella suosittu musiikki on iloisempaa kuin laman aikaan.

– Ero oli tilastollisesti merkittävä ja kiistaton, kertoo Ketovuori Lännen Medialle.

Lordi ja Nokia vastaan finanssikriisi

Vuonna 2006 Lordi voitti euroviisut ennätyspistein ja Nokia oli mahtavuutensa huipulla. Vuonna 2009 finanssikriisi oli vienyt Suomen ja maailman lamaan ja Nokia jo jyrkässä luisussa.

Ketovuori ja Lampert testasivat kyseisten vuosien eniten myytyä musiikkia kohderyhmällä, joka sai arvioida musiikin positiivisuutta asteikolla 0–10. Nolla merkitsi äärimmäistä pessimismiä, kymmenen äärimmäistä optimismia.

– Koehenkilöinä oli 82 suomalaista opiskelijaa, kertoo Ketovuori.

Koehenkilöt eivät tienneet, mitä tutkimuksessa selvitetään. Kappaleita eri vuosilta soitettiin satunnaisessa järjestyksessä.

"Tulos oli minusta yllättävä"

Tutkimus perustuu musiikkitieteen, käyttäytymistieteen, sosiologian ja taloustieteen soveltamiseen.

Ketovuori osasi odottaa jonkinlaisia eroja musiikin tunnelmissa, sillä kyseiset teoriat viittaavat siihen, että yhteiskunnalliset ilmiöt heijastavat yhteiskunnassa vallalla olevaa ilmapiiriä.

– Tulos oli kuitenkin minusta yllättävä, koska ero oli suuri.

Artikkelin nimi on From 'Hard Rock Hallelujah' to 'Ukonhauta' in Nokialand: a sosionomic perspective on the mood shift in Finland's popular music from 2006 to 2009. Se julkaistaan toukokuussa paperiversiona.