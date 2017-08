Poimi tärpit Flow-lauantaihin - tarjolla synkkää räppiä, äänivalleja ja japanilaista taidemusiikkia!

Helsingin Suvilahdessa vietettävällä Flow Festivalilla on parhaillaan alkamassa toinen festaripäivä, jonka aikana lavalle nousee yli 40 eri artistia ja kokoonpanoa. Poimimme joukosta kymmenen kiinnostavaa nimeä!

The xx

Brittiläinen elektropop-trio nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2009 esikoislevyllään, jonka hitteinä muistetaan Crystalised, Islands ja VCR -kappaleet. Yhtyeen tavaramerkeiksi ovat muodostuneet pehmeä r’n’b -soundi sekä Romy Madley Croftin ja Jamie Smithin unenomaiset vokaalit. Luvassa on taattua tunnelmointia Suvilahden hämärässä elokuun illassa.

Missä? Päälavalla kello 22.45.

Death Grips

Kaipaatko synkkää ja intensiivistä meininkiä? Sitten kannattaa suunnata kalifornialaisten kokeellisen rapin gurujen keikalle. 2010-luvun alussa musiikkimaailmaa järisyttänyt Death Grips tunnetaan tummanpuhuvista lyriikoistaan, rajuista lavaesiintymisistään ja bändin keulakuvan MC Riden räppäystyylistä, jota The Rolling Stone -lehti on kuvaillut hard core -punkin ja spoken word -runouden sekoitukseksi.

Missä? Zalando Black tentissä kello 00.00.

Midori Takada

Japanilainen perkussionisti, ambientin pioneeriksikin kutsuttu Takada kuuluu taidemusiikin kaanoniin Steve Reichin ja Gavin Bryarsin kaltaisten nimien rinnalle. Läntisiä ja itäisiä vaikutteita, jazzia ja minimalismia teoksissaan yhdistelevä artisti on ollut muusikon uralla 1970-luvulta lähtien. Kulttimaineeseen nousseella, vuonna 1983 ilmestyneellä Through the Looking Glass -levyllään hän soittaa muun muassa Coca cola -pulloja.

Missä? The Other Sound -lavalla kello 15.

Julie Byrne

Yhdysvaltalaisen laulaja-lauluntekijän tunnelmallinen folk ja lämmin, pumpulinen ääni pääsevat oikeuksiinsa raukeina iltapäivän tunteina. Kaksi pitkäsoittoa toistaiseksi julkaissutta Byrneä on verrattu jopa alan konkariin Joni Mitchelliin. Musiikkiuralle nuori artisti sai alun perin kipinän isältään, joka työskenteli häämuusikkona.

Missä? Bright Balloon 360 -lavalla kello 15.45.

Flume

25-vuotias australialaistuottaja ja -muusikko Harley Edward Streten on tällä hetkellä yksi elektronisen tanssimusiikin kuumista nimistä. Nuoresta iästään huolimatta hän on ehtinyt jo tehdä yhteistyötä lukuisten isojen artistien, kuten Beckin ja Tove Lo:n, kanssa. Flumelta on lupa odottaa festaripäivälle viileää, tarttuvien hittien kuorruttamaa huipennusta.

Missä? Lapin Kulta Red Arenalla kello 00.00

Sparks

Teatraalisen popin kulttiyhtyeellä, yhdysvaltalaisten Maelin veljesten luotsaamalla Sparksilla on takanaan lähes 50 vuoden ura. Bändi nousi kuuluisuuteen vuoden 1974 Kimono My House -albumillaan ja on tullut tunnetuksi älykkäistä lyriikoistaan sekä ennakkoluulottomasta meiningistä, joka sulattaa taiderockin, oopperan ja syntikkasoundin tanssittavaksi kokonaisuudeksi. Yhtyeen ihailijoihin lukeutuvat muun muassa Morrissey ja Björk.

Missä? Lapin Kulta Red Arenalla kello 18:00

Goldfrapp

Elokuvallisia maisemia maalailevat Alison Goldfrapp ja Will Gregory kuuluvat brittiläisen elektronisen musiikin tyylitietoisimpiin edustajiin. Hunajainen, lumoava lauluääni johdattaa kuuntelijan kohti surrealistisia näkyjä ja tempaa tämän välillä syntikkadiskon pyörteisiin. Illan keikalla kuullaan taatusti kappaleita myös uudelta, tänä vuonna ilmestyneeltä Silver Eye -levyltä.

Missä? Päälavalla kello 21.

Danny Brown

Detroitista lähtöisin oleva hip hop -artisti tunnetaan paitsi äänialaltaan laajana myös omaperäisenä ja monipuolisena musiikin tekijänä. Brownin tuotannossa köyhyyden ja epätoivon kaltaiset vakavat aiheet yhdistyvät humoristiseen kerrontaan. Monenkirjava cocktail takaa, että tiedossa on vähintäänkin kiintoisa keikkaelämys.

Missä? Päälavalla kello 19.

Johanna Demirdjian oli ensimmäisten joukossa jonottamassa porteilla, kun väkeä alkoi lipua festivaalialueelle lauantaina iltapäivällä. KUVA: Mauri Ratilainen

Selvhenter

Tanskalainen kvintetti lukeutuu kokeellisen musiikin edustajiin. Innovatiivinen yhtye lainailee musiikkiinsa elementtejä niin noisesta, free jazzista kuin rock-maailmastakin ja rakentaa niistä voimalla ylitse vyöryviä äänivalleja. Hypnoottisen kokonaisuuden voi odottaa toimivan mainiosti Suvilahden hämärtyvässä illassa.

Missä? The Other Sound -lavalla kello 22.30.

Inga Mauer

Kuuluisan pietarilaisen Stackenschneider-klubin DJ:nä tunnettu Mauer on yksi eurooppalaisen elektronisen musiikin lupaavista nimistä. Tunnelmaltaan tummansävyisissä seteissä industrial-tekno ja EMB sekoittuvat sujuvasti new waveen ja disco-vaikutteisiin. Mauerin debyyttialbumi From Cologne To Clone ilmestyi viime vuonna.

Missä? Resident Advisor Front Yardilla kello 20.30.