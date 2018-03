Pohjoisen kuvajournalisteja palkittujen joukossa – katso kuvat kuvajournalismikilpailun voittajista

Kaksi pohjoissuomalaista kuvajournalistia on palkittu Kuvajournalismi 2017 -kilpailussa. Joel Karppanen palkittiin Uusi kuvajournalisti -sarjassa. Sanna Krook sai puolestaan Henkilökuva -sarjan palkinnon.

Karppasen palkintoa perusteltiin sillä, että kuvat ovat rehellisiä ja empaattisia, ja ne esittävät kohteensa kunnioittavasti. Tuomariston mukaan Karppasen kuvat toimivat sekä yksittäisinä valokuvina että erilaisina sarjoina.

Krookin kuvissa kiitetään puolestaan sitä, että kuva on sekä ajaton ja tiukasti juurtunut kyseiseen hetkeen. "Voittajakuva näyttää ensisilmäyksellä yksinkertaiselta, suoraviivaiselta ja asetellulta, mutta vähitellen yksityiskohtia ja tasoja alkaa löytyä lisää", palkintoperusteissa kirjoitetaan.

Vuoden kuvajournalisti -palkinnon sai Akseli Valmunen. Tuomaristo mukaan Valmunen hallitsee laajan kirjon erilaisia tyylejä ja tarinankerronnan tapoja.

Vuoden lehtikuvan on ottanut Ella Kiviniemi. Palkintoperusteissa todettiin, että kuva on kaunis ja vaikuttava: "Kuvan pakastettu, lähes tukehtuneelta näyttävä riekko toimii esimerkkinä paljon laajemmista ilmiöistä, kuten katoavista elinympäristöistä ja ilmastonmuutoksesta. Näin suuria ja tärkeitä teemoja on ollut perinteisesti vaikea visualisoida."

Kuvajournalismikilpailu on Suomen kuvajournalistit ry:n vuosittain järjestämä kilpailu, jossa palkitaan edellisen vuoden kuvajournalismia. Kisassa on kymmenen eri sarjaa. Uusi kuvajournalisti -sarja oli avoinna myös yhdistyksen ulkopuolisille kuvajournalisteille.

Kuvajournalismi 2017 -näyttely nähdään Helsingissä ja Oulussa. Pohjoisessa valokuvakeskuksessa Oulussa näyttely on 13.10.–11.11.2018.

