Pirjo Suvilehdon uusi runokirja on jatkoa vuonna 2013 julkaistulle Morfeuksen koirat -kirjalle. KUVA: Jarmo Kontiainen

Pirjo Suvilehdon runous sulkee sielunmaisemaansa niin tallin hajut kuin Pariisin tuoksut.

Tyrnäväläisen omakotitalon pihalla tervehtii Tassu-koira. Emäntä Pirjo Suvilehto ehtii kotiin töistään Oulun yliopistolta muutamaa minuuttia myöhemmin.

Ennen sisälle siirtymistä on katsottava, onko poneilla kaikki kunnossa ja annettava niille heinää. Sisällä talossa Suvilehto käy vielä yläkerrassa tervehtimässä lintuja ja tuo mukanaan muhkean kanin.

– Hän on Pööpylä, ranskanlupan ja belgianjättikanin risteytys. Pööpylä on kuin pieni koira, sillä on Tassun kanssa vierekkäiset ruokakupitkin.

Niin kani, koira, linnut, ponit kuin tallin ja heinän tuoksu ovat mukana Suvilehdon juuri ilmestyneessä runokirjassa Morfeuksen koirat Paris-Berlin. Eivät nimellään, mutta alati mukana mielessä olevina.

Viimeisin runoteos on periaatteessa jatkoa vuonna 2013 julkaistulle Morfeuksen koirat -kirjalle. Suvilehto kuvailee kirjojen sielunmaiseman olevan jatkumoa, ja kuvittajanakin jatkaa Reijo Kärkkäinen.

– Jos ajattelee Morfeuksen koirien olleen pimeänmatka, on tämä valoisan päivän matka, vaikka mukana on myös tiedostamattoman taso.

Suvilehto miettii kaiken liittyvän kaikkeen. Eläimet, maalaaminen, Pariisi, tiedostamattomat asiat ja otsikko.

– Joku oli lukenut kirjan ja todennut sen tajunnanvirraksi. Tosin mukana on myös tiedostettua kerrontaa. On totta, että kirjailija kirjoittaa omasta elämästään. Syvällä itsessä olevat asiat ovat aina läsnä.

"Oikeastaan haluaisin nyt maalata"

Suvilehto on todellinen kulttuurin moniottelija. Kirjoittamisen lisäksi hän maalaa, tekee teatteria, keikkailee muusikkona ja kirjoittaa kritiikkejä, ja tietysti perheestä, työstä ja eläimistä on pidettävä huolta.

Miten ihmeessä kaikkeen ehtii?

– Vuorokaudessa on 24 tuntia, ja kun hyvin nukkuu, loppu on hyvää aikaa. Joskus olen kyllä miettinyt, että kunpa olisi kaksi elämää, kun haluaisin ehtiä paljon enemmän.

Juuri nyt Suvilehdolla ei ole tarvetta tehdä runoja. Yhden eläimiin liittyvän käsikirjoituksen hän on kuitenkin lähettänyt kustantajalle ja hänellä on jo kustannussopimus tietokirjasta.

– Mutta oikeastaan haluaisin nyt maalata. Haaveilen, että voisin joskus kuvittaa oman kirjani. Kaikenlaista on vireillä.

Suvilehto kertoo runojen kehkeytyvän pikkuhiljaa, kunnes lopulta on aika tehdä kirja. Yksittäisiä runoja hän ei kirjoita, vaan teos on kokonaisuus.

– Minulla on aina ja joka paikassa muistiinpanovälineet mukana. Kirjoitin heinäkatoksessa, kun pussitin heiniä, ja talikon varressa ollessani. Oli keli mikä tahansa on pakko kirjoittaa ajatukset ylös.

Pariisi ja Berliini inspiroivat

Viime vuoden konferenssimatkalla Pariisissa oli hyvä kirjoittaa, muistelee Suvilehto. Mukaan tuli näkymiä, tunnelmia ja mielikuvia kulttuurikaupungista.

Pariisin lisäksi otsikossa mainittu Berliini oli matkan alku. Reijo Kärkkäinen oli pitänyt siellä näyttelyn, ja kertoi, kuinka ”skumppaa skulattiin”, ja galleriakävijöiden seassa vaelteli muutama pultsarikin.

– Siitä se lähti. Ajattelin ensin, että voitaisiin mennä tällä kertaa kuva edellä, mutta pian teksti alkoi kuitenkin viedä.

Eri paikoilla on oma historiansa, josta niihin jää tietynlainen soundi. Sekä Berliinillä että Pariisilla on pitkä historia, poliittinen aktivismi, vallankumous, moninaisuus. Molempiin on tultu elämään ja tekemään taidetta, pohtii Suvilehto.

– Luulen, että joihinkin paikkoihin kertyy fyysistä ja henkistä materiaa. Sitä voisi ehkä kutsua energiaksi. Tyrnäväkin on sellainen ja kirjan yksi etappi, mutta en halunnut sitä kuitenkaan otsikkoon.