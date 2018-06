Pikipopissa tänään esiintyvä Cyril Awakens haluaa soida visuaalisesti

Lauantaina Pikipopissa esiintyvä Konsta Koiviston uusi yhtye tähtää siihen, että yleisöllä olisi keikoilla muutakin nähtävää kuin vain kenkiinsä tuijottavat soittajat.

Laulaja-biisintekijä Konsta Koivisto haluaa elektronista pop-musiikkia esittävän Cyril Awakensin olevan multitaiteellinen kokemus ja keskittyvän nimenomaan kokonaisuuteen, eli siihen, miltä se kuulostaa ja näyttää.

Keikalla yleisöllä pitää olla muutakin katsottavaa kuin kenkiinsä tuijottelevat soittajat.

– Keikallamme Pikipopissa– ja todennäköisesti myösQstockissa – jokaiseen biisiin projisoidaan ihan omat niitä varten tehdyt visuaalit, Koivisto kertoo.

Cyril Awakensin visuaalisuus ei tule yllätyksenä. Oululaislähtöinen Koivisto opiskelee neljättä vuotta kuvataidetta Tampereen ammattikorkeakoulussa englanninkielisellä linjalla ja viimeistelee parhaillaan opinnäytetyötään.

– Minulta on monesti kysytty, miten pystyn keskittymään kumpaankin asiaan. Tässä ne pystyy tuomaan yhteen tosi hyvin. Minua kiehtoo sellainen monitasoisuus varsinkin live-show’ssa, Koivisto sanoo.

Cyril Awakens sai alkunsa reilu vuosi sitten, kun Koivisto vietti kevään Dublinissa taideopintojensa tiimoilta. Hän oli jo jonkin aikaa haaveillut omasta musiikillisesta projektista, mutta vasta taiderockia soittavan The Scenesin jäätyä luovalle tauolle sille löytyi kunnolla tilaa ja aikaa.

– Dublinissa on paljon underground-teknopaikkoja, teknobileitä ja elektroniseen musiikkiin keskittyviä tapahtumia. Minä olen aina tykännyt siitä musiikista, ja se on ollut minulle sellainen oma ”guilty pleasure”, Koivisto sel­vittää.

– Yamamori Tengu -klubilla, joka on päivisin sushi-baari mutta muuttuu iltaisin kunnon bilemestaksi, tajusin, että minäkin haluan koettaa.

Koiviston oli muutenkin ollut tarkoitus tehdä Dublinissa musiikkia maalaamisen ohessa. Kun varsinaisia soittimia ei ollut mukana, hän turvautui tietokoneeseen. Varsinkin alkuun touhu oli pitkälti sämplejen leikkaamista ja liimaamista.

– Joskus teininä tykkäsin leikellä paperista taideteoskollaaseja. Sämpleillä pelaaminen on oikeastaan ihan samaa, Koivisto vertaa.

– Nyt on tosin tullut aika paljon ruvettua soittamaan itse niiden sämplejen päälle. Virgin-levylläkin on myös ihan orgaanisia soittimia, kuten bassoa, pianoa ja rumpuja.

Toukokuussa julkaistulla Virgin-esikoisella Koivisto on pyrkinyt siihen, että musiikki on sulavaa, elävää ja maalailevaa. Sellainen kun on omiaan viemään kuuntelijan aivan omiin maailmoihin.

Ylipäätään Virginin musiikki on sellaista, mitä hän itsekin tykkää kuunnella.

– Kerrankin olen tehnyt levyn vain itselleni, enkä ole ajatellut lähtökohtaisesti tekeväni musaa muille. Se on aidoimmillaan juuri minua.

Cyril Awakensilla ei ole levytyssopimusta, vaan Virgin on julkaistu Spotifyssa Koiviston Sleep Aid -levymerkillä. 11 raidan kokonaisuus vaikuttaa saaneen innostuneen vastaanoton.

– Suomessa suomenkielinen musa on tällä hetkellä suuressa huudossa, mutta minulla on sellainen pieni kutina, että tämän tyyppinen elektroninen pop-musiikki on tulossa tännekin.

Toisaalta Cyril Awakensin musiikille on isommat markkinat muualla.

– Seuraavaa levyä lähdemme varmaan markkinoimaan enemmän ulkomaille. Jos vaikka sieltä löytyisi joku levy-yhtiö jossain vaiheessa, Koivisto miettii.

– Tai miksei Suomestakin. En halua sulkea mitään pois.

Vaikka Konsta Koiviston sanoitukset ovat melko abstrakteja, niissä on todellisuudesta kumpuava pohjavire.

Cyril Awakensin esikoislevyltä löytyy esimerkiksi rakkauslaulu mangahahmolle ja omakohtaista fiilistelyä ajasta Dublinissa, jolloin ystävät olivat kaukana ja vain tietokoneella tavoitettavissa.

– Puhun paljon nykyajasta mutta ilman, että kritisoisin sitä.

Cyril Awakens esiintyy Pikipopissa Välivainion Tukikohdassa lauantaina.