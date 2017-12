Pekka Timosen mukaan Oulu on liian ujo: "Oulun pitäisi olla rohkeampi, kovaäänisempi, monimuotoinen, houkutteleva ja avoin"

"on iso kaupunki, joka elää kuin pieni kaupunki..." Tähänpä sen voikin kiteyttää. Oulun päättäjät ja erityisesti ne, joiden pitäisi visioida tulevaisuuteen, eivät näe sitä potentiaalia mitä kaupungissa ja sen ympäristössä on. Kaikki "kehittäminen" on jotain pientä nyhjäämistä "tiernasporineen" tai metroaseman mainoskampanjoineen. Ikään kuin Helsinki olisi se, minne pitää markkinoida. Oulua pienemmätkin kaupungit ovat päässeet ihan eri tavalla kiinni mm. kasvavaan maktailubisnekseen, sillä siellä on näkemystä kokonaisuuksista sekä maailman trendeistä. Meillä keskitytään Huutajiin ja ilmakitaran soittoon. Ja pistetään museoita lihoiksi. Museotoimen johtajaksi valitaan alalta täysin kokematon diplomi-insinööri on konkreettinen esimerkki siitä, mitä meillä arvostetaan. Teknologia, teknologia, teknologia. Valitettavasti se ei lisää vetovoimaa saatikka paranna kulttuuri-imagoa. Meillä on kuitenkin monialainen yliopisto. Pitäisikö alkaa tehostamaan yhteistyötä myös muiden kuin teknisen tiedekunnan kanssa? Ai niin. Yliopiston rehtorikin on tippainssi...