Pattijoella varttuneen Veeti Kallion laulu-ura oli talvella vaakalaudalla – nyt hän on isossa roolissa Abba-musikaalissa

Pattijoella nuoruutensa viettänyt Veeti Kallio vietti viime talvena vaikeita ja pelottavia aikoja. Pitkittynyt flunssa vei perjantaina ensi-iltansa saaneessa Mamma Mia! -musikaalissa isossa roolissa olevalta mieheltä äänen ja aiheutti kurkunpääntulehduksen. Se kesti käytännössä koko talven, eli noin kolmisen kuukautta.

– Se ei parantunut millään, joten äänihuulia jouduttiin operoimaan. Juuri kun Mamma Mian harjoitukset alkoivat, erikoislääkäri operoi äänihuulia, enkä pystynyt laulamaan juuri ollenkaan. Isompaa toimenpidettä ei voitu siinä vaiheessa tehdä, Kallio muistelee.

Ihmiselle, joka tienaa elantonsa lavalla, ääni on enemmän kuin tärkeä asia. Kallio myöntää, että tilanne säikäytti melkoisesti.

– Säikäytti se, ja oli myös hemmetin stressaavaa. Yhtäkkiä piti miettiä, pystynkö tekemään hommia ollenkaan. Nyt täytyy olla tosi varovainen, enkä saa laulaa korkealta ja kovaa. Pian on taas kontrollikäynti, katsotaan, mitä erikoislääkäri keksii. Silloin tehdään tähystys ja kuvaus. Kyllä ne näytepaloja ottivat operaation yhteydessä, mutta ei siellä ole syöpää. Pitkittyneen kurkunpääntulehduksen myötä sinne on kuitenkin muodostunut jotain sellaista, mitä siellä ei pitäisi olla, mies huokaisee.

Kallio haukkasi kotona hetken happea, kunnes palasi taas treeneihin. Hän kertoo, että ylä-äänet ovat tippuneet kolme sävelaskelta.

Seuraava äänihuulioperaatio on edessä näillä näkymin ensi syksynä. Se tulee olemaan aiempaa isompi.

– Onneksi minulla oli todella hyvä lauluvalmentaja, joka on tosi hyvin koutsannut ja opettanut kokonaan uuden laulutekniikan. Nämä ovat täällä oikeita ammattilaisia, eivätkä mitään ruoskijoita, että nyt laulat, kun sinut on tähän palkattu. Olen joutunut treenaamaan älyttömästi, että laulaminen rasittaisi mahdollisimman vähän kurkkua. Jos kurkunpääntulehdusta ei olisi sattunut, en olisi opettellut uutta laulutekniikkaa, joten jotain hyvää oli siinäkin, Paimiossa asuva Kallio miettii.

Kyseinen Kallion kehuma laulunopettaja on Seann Alderking, joka on opettanut muun muassa Johnny Deppiä laulamaan Sweeney Todd -elokuvaa varten.

– Puoliso sanoikin, että kuvittele paljonko maksaisi, jos ottaisi tuollaiselta tyypiltä laulutunteja, Pattijoen oma Johnny Depp naurahtaa.

Veeti Kallio syntyi Lapissa, mutta hän vietti 14 lapsuusvuottaan Pattijoella. Kallio sanoo, ettei hänellä ole näistä kulmista mitään huonoa sanottavaa, vaikkakin nuori mies halusi aikanaan täältä pian pois.

– Nuoruudessa oli sellaisia ajatuksia, että täältä täytyy päästä pois. Niin kuin monella pikkukylän nuorella on. Nykyään minulla on paljon kavereita, jotka ovat muuttaneet sinne takaisin. Tärkeintä on se, missä itse viihtyy, mutta en usko itse muuttavani sinne takaisin. Jos joku toisi kerran viikossa rahaa, olisi ihan sama missä asuisi. Toisaalta sitten ehkä lähtisin johonkin lämpöiseen paikkaan, taiteilija pyörittelee.

Miehen vanhemmat ja pikkusisko asuvat edelleen Pattijoella, mutta Veeti ehtii poiketa näillä kulmilla melko harvoin.

Ensi talvena hän kuitenkin aikoo tulla Raaheen.

– Raahessa pitäisi olla keikka joskus siinä marras-joulukuun taitteessa. Teemme Erja Lyytisen kanssa yhteisen joulukiertueen. Se on sellainen pariviikkoinen rupeama nimeltään Blue Christmas.