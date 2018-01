Päivän elokuvapoiminnat: William Turnerista maalataan kuva karhealla pensselillä – elokuva pysyttelee lähellä hienhajuista arkea

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme lauantain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Mr. Turner



★★★★★ Taiteilijakuvauksissa on usein jokseenkin juhlava, mystifioiva meininki. Inspiraatiota, kärsimystä ja väärinymmärrystä kajautellaan äänet väristen. Suurten impressionistien edeltäjästä William Turnerista saisi epäilemättä semmoisen, mutta Mike Leigh ei lähtenyt sille tielle, vaan pysytteli lähellä hienhajuista arkea. Keski-ikäistä mestaria nahkoineen, karvoineen ja murahteluineen tulkitsee Timothy Spall. Ensiesitys. (Britannia 2014)



Yle Teema & Fem lauantai 6.1. klo 12.00.

The Ones Below – alakertalaiset



★★★ Suomalaisia David Farrin psykologinen trilleri kiinnostaa lähinnä siksi, että yhden neljästä keskusroolista tekee Laura Birn. Tyylikkäästi hän Clémence Poésyn, Stephen Campbell Mooren ja David Morrisseyn kovassa seurassa pärjää. Hieman nilkuttava muunnelma 1990-luvun naapurijännäreistä sysää kaksi lasta odottavaa paria törmäyskurssille. Birn ja Morrissey ovat hämärämpi osapuoli. Ensiesitys. (Britannia 2015)



TV2 lauantai 6.1. klo 21.00.

Star Trek



★★★ Lost-sarjan luoja J.J. Abrams onnistui kiskomaan Star Wars -elokuvat irti digitekniikan suosta ja palauttamaan hengen galaktisiin seikkailuihin. Star Trekissä hän teki saman pienemmässä mittakaavassa. Se palaa aikaan ennen ensimmäistä Star Trek -sarjaa, jolloin kapteeni Kirk ja älykäs suippokorva Spock ovat tähtienvälisen taipaleensa alussa. Chris Pine ja Zachary Quinto tekevät heistä nuorekkaat, uskottavat tulkinnat. (USA 2009)



Nelonen lauantai 6.1. klo 23.45.