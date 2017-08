Oulun musiikkivideofestivaalit alkavat keskiviikkona - viidessä päivässä esitetään lähes 400 musiikkivideota

24. kertaa järjestettävät Oulun Musiikkivideofestivaalit käynnistyvät keskiviikkona. Festivaalien ohjelma keskittyy Kulttuuritalo Valveelle, mutta ohjelmaa järjestetään myös muun muassa ravintola Snooker Timessa ja Radisson Blu Hotelin ravintola Toivossa.

Viisi päivää kestävillä festivaaleilla nähdään muun muassa maailman ensimmäinen virtual reality -musiikkivideonäytös. Festivaalin kilpailusarjassa Valveella esitettävien yhteensä 111 kilpailuteoksen teemoja ovat muun muassa Tuli, Vesi, Ilma, Maa ja Lähiö. Katselmussarjan videoita esitetään Snooker Timessä keskiviikosta lauantaihin.

Tämän vuoden festivaaleien teemoja ovat muun muassa musiikin voima ja yhteiskunnallinen ulottuvuus sekä kotimainen tarinankerrontaperinne.

Festivaalien avajaisnäytöksenä nähdään Suomen ennakkoesityksensä saava Rumble: The Indians Who Rocked the World -dokumentti.

Tuomaristossa voittajavideoista päättävät Gimmeyawallet Productionsin toimitusjohtaja, Tubeconin perustaja Elise Pietarila, muusikko, radiojuontaja ja Soliti Recordsin perustaja Nick Triani sekä oululainen kuvataiteilija-muusikko Konsta Koivisto.

Yleisöäänestyksellä valitaan yleisön suosikki kaikkien videoiden joukosta. Äänestysaikaa on lauantaihin 26. elokuuta kello 14 saakka.

Parhaat videot palkitaan lauantai-iltana järjestettävässä Pumpeligaalassa. Musiikkivideonäytösten ja -elokuvien lisäksi festivaalien ohjelmassa on keskustelutilaisuuksia, graffitijamit sekä elävää musiikkia ja DJ-keikkoja.

Musiikkivideofestivaalit ovat osa Oulun juhlaviikkoja.