Oulun musiikkijuhlien koko ohjelmisto julkaistu – lavalle nähdään Karita Mattila ja sähköbassovirtuoosi Lauri Porra

11.-24. maaliskuuta järjestettävien Oulun musiikkijuhlien koko ohjelmisto on julkaistu ja tullut myyntiin.

Kaupunkifestivaali sisältää sinfoniakonsertteja, kamari- ja rytmimusiikkia, nykysirkusta sekä tanssia.

Festivaalin yhteydessä pidetään lisäksi kansainväliset mestarikurssit.

Tapahtuman taiteellisena johtajana on viulistina, kapellimestarina ja säveltäjänä tunnettu Jaakko Kuusisto. Kuusisto on ollut festivaalin taiteellisena johtajana vuodesta 2013. Tapahtuma järjestetään nyt 28. kerran.

Tämänvuotisten musiikkijuhlien pääesiintyjä on maailman suurimmilla oopperalavoilla ja festivaaleilla laulanut sopraano, oopperatähti Karita Mattila.

Oulussa Mattila esiintyy Oulu Sinfonian solistina kahdessa konsertissa 22. ja 23. maaliskuuta.

Konserttien ohjelmistossa ovat muun muassa Laulu kuulle Antonín Dvořákin oopperasta Rusalka sekä Morrò ma prima in grazia Giuseppe Verdin oopperasta Naamiohuvit. Konsertissa kuullaan myös Jean Sibeliuksen yksinlauluja, kuten Flickan kom ifrån sin älsklings möte.

Musiikkijuhlien esiintyjiin kuuluu myös sähköbassovirtuoosi Lauri Porra.

Porran säveltämä konsertto sähköbassolle ja orkesterille, vuonna 2015 Sinfonia Lahden kanssa kantaesitetty Entropia, kuullaan säveltäjän itsensä esittämänä Oulun musiikkijuhlilla kahdesti.

Konserttien toisella puoliajalla on tarjolla ruotsalaisen Hans Ekin säveltämä Dance Music Symphony, joka koostuu EDM-hiteistä ja sisältää sinfoniaorkesterille sovitettuja versioita muun muassa Swedish House Mafian, Daft Punkin, Skrillexin ja Massive Attackin kappaleista.

Yleisölle avoin konsertti kuullaan torstaina 15. maaliskuuta. Päivää myöhemmin sen pääsevät kokemaan kahdeksasluokkalaiiset osana Suomen kulttuurirahaston Taidetestaajat -hanketta.





Orkesterikonserttien kapellimestarina toimii Jaakko Kuusisto.

Festivaalin kamarikonserteissa kuullaan niin pitkän linjan taiteilijoita kuin viime vuosina kilpailumenestystä saaneita nuoria muusikoita. Avajaiskonsertissa Oulun kaupungintalon juhlasalissa 11. maaliskuuta musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, viulisti Jaakko Kuusisto nousee lavalle kansainvälisessä nosteessa olevan nuoren sellistin Jonathan Roozemanin ja pianotaiteilija Valeria Resjanin kanssa.

Konsertin avausteoksena kuullaan Jaakko Kuusiston säveltämä pianotrio. Lisäksi ohjelmassa ovat Johannes Brahmsin sellosonaatti sekä Mendelssohnin pianotrio.

Kamarimusiikkia kuullaan myös Pikisaaressa Galleria Harmajassa, jossa 13. maaliskuuta esiintyy Jaakko Kuusiston ja Jonathan Roozemanin lisäksi viulisti Elina Vähälä.

Ohjelmistossa on muun muassa Lera Auerbachin Lonely Suite sooloviululle sekä Maurice Ravelin Sonaatti viululle ja sellolle. Konsertin yhteydessä on mahdollisuus tutustua taidemaalari Irmeli Hulkon näyttelyyn Galleria Harmajassa.

Kamariklubin tunnelmaa voi kokea Vanhalla Palosemalla 14. maaliskuuta, kun sellisti Jonathan Roozeman ja sähköbasisti Lauri Porra luovat uudenlaisen kokemuksen Bachin soolosellosarjoista.





16. maaliskuuta kamarisarjan ohjelmassa on kotikonsertti yksityiskodissa.

Festivaalin viimeisessä kamarikonsertissa 18. maaliskuuta keskiössä ovat nuoret oululaiset tekijät. Konsertin avaa Niilo Korsulaisen jousikvintetto, joka palkittiin marraskuussa 2017 Lasten ja nuorten Uuno Klami -sävellyskilpailussa.

Leoš Janáčekin sonaatissa viululle ja pianolle Elina Vähälän kanssa soittaa viimeisimmän Maj Lind -pianokilpailun finalisti, Oulunsalosta lähtöisin oleva Hannu Alasaarela.

Konsertin päättää Antonin Dvořákin Serenadi, joka kuullaan tällä kertaa versiona puhallinkvintetille ja jousikvartetille. Teoksessa soittaa myös Oulu Sinfonian kamarimuusikoita.

Rockmuusikko Kauko Röyhkä ja vibrafonisti Severi Pyysalo saapuvat Oulu All Star Big Bandin solisteiksi Valvesalin konsertteihin 17. ja 18. maaliskuuta.

Röyhkän ja Pyysalon yhteisalbumilta Turmion suurherttua poimitut teokset taipuvat konserteissa big band -sovituksiksi. Kokonaisuutta täydentävät Kauko Röyhkän pitkän uran varrelta valikoidut kappaleet.

Sunnuntaina 18. maaliskuuta saksofonisti Jukka Perko tuo Oulun musiikkijuhlille uusimman Tritone-kokoonpanonsa, jossa mukana ovat lukuisista eri yhtyeistä tunnetut basisti Antti Lötjönen ja rumpali Teppo Mäkynen. Yhtye julkaisi levyllisen Dizzy Gillespien musiikkia viime huhtikuussa.

Vanhan Paloaseman jazzklubilla esiintyvät 21. maaliskuuta rytmimusiikin mestarikurssilla opettavat amerikkalaisvieraat, Grammy-palkinnon työskentelystä Snarky Puppy -yhtyeen kanssa voittanut jazzviulisti Zach Brock ja Manhattan School of Musicin professori, jazzpianisti Phil Markowitz. Kvartetin täydentävät basisti Ville Herrala ja rumpali Jaska Lukkarinen.





23. maaliskuuta Vanhalla Paloasemalla kuullaan rytmimusiikin mestarikurssien yhtyeitä. Illan aikana lavalla nähdään myös Brockowitz duo (Zack Brock ja Phil Markowitz) ja Lauri Porra Flyover Ensemble. Porran lisäksi yhtyeessä soittavat Mikko Kosonen, Aki Rissanen, Juho Viljanen ja Ville Pynssi.

Oulun Musiikkijuhlien ohjelmistossa nähdään myös tanssia ja nykysirkusta. 14. ja 15. maaliskuuta Valvesalissa on burkinafasolaisen koreografi Sibiry Konatén tanssiteos Saviruukku, joka pohtii sitä, miten eri kulttuurit kohtaavat ja ymmärtävät toisiaan. Teos yhdistää nykytanssia ja perinteistä afrikkalaista tanssia.

Lavalla nähdään tanssijat Sibiry Konaté ja Mbacke Niang sekä muusikot Soungalo Mercaux Sanou ja Issiaka Dembele.

20. ja 21. maaliskuuta Valvesalin lavalle nousee tanskalainen nykysirkusteos The Great Paradox of Play. Kolmen pohjoismaisen taikurin, ruotsalaisen Axel Adlercreutzin, tanskalaisen David Tholanderin ja suomalaisen Robert Jägerhornin esityksen lähtökohtana on taikuus ja homo ludens, leikkivä ihminen.

Festivaalin päätöskonsertti Uudella Seurahuoneella 24. maaliskuuta pitää sisällään tulkintoja argentiinalaisen tangon mestarin Astor Piazzollan sävellyksistä. Yhtyeessä esiintyvät Maria Ylipää, laulu, Jaakko Kuusisto, viulu, Niko Kumpuvaara harmonikka, Marzi Nyman, kitara sekä Ville Herrala, kontrabasso. Kokoonpano esiintyy tällä ohjelmistolla ensimmäistä kertaa.





Lapsille on tarjolla lastenooppera Hopeinen lusikka, jonka esitykset ovat Valvesalissa 24. maaliskuuta. Oopperassa kuullaan muun muassa Georges Bizetin, Wolfgang Amadeus Mozartin ja Gioachino Rossinin musiikkia. Ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa Erja Alander ja lavastuksesta sekä puvustuksesta Tarmo Tanttu.

Esiintyjinä ovat laulajat Anu Hostikka, Juha Hostikka, Ville Salonen sekä harmonikan soittaja Janne Valkeajoki. Oopperasta on myös kaksi koululais- ja päiväkotinäytöstä 23. maaliskuuta.

Oulun musiikkijuhlien yhteydessä järjestetään kuudennen kerran kansainväliset mestarikurssit. Viikolla 11 on viulun, sellon ja pianon mestarikurssit, joissa opiskelijoille tarjotaan yksilöopetusta. Viikolla 12 on rytmimusiikin mestarikurssit, jotka toteutetaan yhtyeopetuksena.

Haku mestarikursseille päättyy maanantaina 22. tammikuuta.

Viulupedagogina toimii Elina Vähälä, sellon mestarikurssilla opettaa Jonathan Roozeman ja pianon mestarikurssilla Valeria Resjan.

Rytmimusiikin mestarikurssien opettajina ovat sähköbasisti Lauri Porra, jazzviulisti Zach Brock ja jazzpianisti Phil Markowitz.