Oulun museoiden kohtalo puhuttaa, Merikoski-kerho järjestää keskustelutilaisuuden

Oulun museokaaos on jatkunut tuon oudon museo-tietomaa-yhdistelmän perustamisesta alkaen. Sen johto ei halua markkinoida taikka kehittää toimivia museoita mikä on nähty. Näitä kokouksia olisi pitänyt pitää jo vuosia sitten. Toivottavasti tämä vaikuttaa edes jotain jotta museot selviäisivät näistä jatkuvasta näivettämisestä ja kaupungin virkamiesklubin päättämistä iskuista. Ainoa missä ne ovat onnistuneet on Oulun maineen tuhoaminen.