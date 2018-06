Oulun kaupunginteatteri Oy:n uusi hallitus sai heti järjestäytymiskokouksessaan 14. toukokuuta pöydälleen teatterin ongelmavyyhdin.

Puheenjohtaja Matti Karhulalle (kesk.) ja hallituksen jäsenille toimitettiin järjestäytymisko­koukseen teatterin eri työntekijäryhmien laatima kirjelmä, jossa tuotiin esiin useita epäkohtia: teatterin huono johtaminen, epätasa-arvoinen työnjako, epäasiallinen käytös ja johtajan poissaolo.

Muut teatterin hallituksen jäsenet ovat Anna Rounaja (kok.), Karoliina Niemelä (vihr.), Ari-Pekka Sirviö (sd.) ja Merja Pietilä näyttelijöiden edustajana.

Millaisen perinnön teatterin edellinen hallitus jätti, puheenjohtaja Matti Karhula?

– Hyvä perintöhän meillä on. Teatteri on pystynyt vastaamaan laadullisiin tavoitteisiin hyvin, jopa erinomaisesti. Taloudellisesti teatteri on myöskin onnistunut. Teatterissa on ollut nyt pari vuotta vireillä toimintatapojen tarkistaminen ja uudistaminen, mikä koskee myös teatterin johtamista. Edelliseltä hallitukselta asiat jäivät vähän kesken. Nykyinen hallitus tietenkin jatkaa tätä työtä.

Mikä on hyvää Oulun teatterissa?

– Ohjelmisto on ollut johdonmukaisen monipuolista, siinä on klassikkoja ja uutta tuotantoa suurelle yleisölle ja pienemmillekin ryhmille. Kannatamme kovasti musiikkiteatteria. Sehän on jo nykyään aika hyvällä mallilla. Sitten puhutaan oopperasta. No, sen aika tulee joskus olemaan. Meidän elinpiiristä kumpuavia näytelmiä, esimerkiksi Taivaslaulu, on pystytty tuomaan näyttämölle, sitä pidän erinomaisen hienona asiana. Tämä linja saisi jatkua.

Teatterin työilmapiiri ei vaikuta kehuttavalta. Miten teatterin hallitus aikoo puuttua kirjelmässä esitettyihin epäkohtiin?

– Voi sanoa, että korjattavaa on. Kaikki ovat sitä mieltä. Kirjelmä on sisällöltään kohtuullisen painavaa tekstiä. Nämä asiat analysoidaan, jos nähdään selviä epäkohtia, niihin puututaan ja ne korjataan. Tämä työ on meneillään. Toimenpideluonnostelun asiakirjassa on kolme allekirjoitusta: taiteellisen johtajan Kari-Pekka Toivosen, toimitusjohtaja Tuija Hyppösen ja minun. Olemme kolmestaan käyneet asian juurta jaksaen läpi. Hallitus on myös tutustunut asioihin ja painottanut joitakin korjaustoimenpiteitä. Edellinen hallitus ei näihin asioihin puuttunut.

Onko uudella hallituksella halua kuulla henkilökunnan mielipiteitä jatkossa?

– Ehdottomasti. Senpä takia henkilökunnalle on tiedotettu, että järjestämme yhteisen keskustelutilaisuuden lomakauden jälkeen. Koko henkilökunta on paikalla ja hallitus on paikalla. Työntekijöiden kirjelmä oli kattava asialista siitä, mitä teatterissa henkilökunnan sisällä tapahtuu. Listan pohjalta hallitus pääsi sujuvasti aivan ytimeen.

Näetkö, että työtehtävien jakautuminen on vinoutunut?

– Roolitukset voi tarkistaa ohjelmalehdistä. Muutama nimi toistuu toisia useammin. Se on totta. Meillä on loistavia näyttelijöitä teatteri pullollaan. Olemme tietenkin tyytyväisiä, että meillä on myös nämä kaksi loistavaa taiteilijaa, taiteellinen johtaja ja hänen puolisonsa, Oulun teatterin palveluksessa. Mutta jakautuvatko työtehtävät tasapuolisesti koko henkilökunnalle, keskustelemme tästäkin asiasta koko henkilökunnan kanssa kesälomakauden jälkeen.

Julkishallinnossa on olemassa kahdenlaista esteellisyyttä: juridista ja moraalista. Ei voi olla päättämässä etuisuuksista tai avustuksista itselleen tai läheiselleen. Miten suhtaudut perheenjäsenten suosimiseen työtehtäviä jaettaessa?

– Ajattelisin asian sillä tavalla, että roolitukset tehdään suoriutumiskyvyn mukaan. Jotkut ovat hyviä jossakin roolissa, toiset parempia toisessa. Roolitus on henkilöiden persoonallisuuden ja kykyjen arvioinnin tulos. Että tulee tämäntapaisia kysymyksiä, niissä teatterin taiteellisen johtajan on syytä olla hyvin tarkka.

Teatterin taiteellinen johtaja Kari-Pekka Toivonen peruutti Arthur Millerin näytelmän harjoitukset koko työryhmältä toukokuussa noin kuukaudeksi eikä ollut teatterilla tavattavissa. Ensi-ilta on tulossa suurelle näyttämölle 22. syyskuuta. Voiko näin toimia?

– Hän on ollut poissa. Mutta mistä poissaolo johtuu, siihen en voi ottaa kantaa. Esitys on listoilla ensi syksynä, ja sen tulee onnistua. Siitä ovat vastuussa taiteellinen johtaja ja näytelmään rekrytoidut ihmiset. Teatterin taiteellisen johtajan työsopimuksessa ei ole määritelty työaikaa, eli ei lasketa työtunteja. Pidän tärkeänä, että taiteellisella johtajalla on yhteydet kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Tämä edellyttää myös vierailuja. Johtajan tehtävät on määritelty myöskin. Työnantajan tulee seurata, että määritellyt tavoitteet täyttyvät. En pysty sanomaan, montako harjoituskertaa on jäänyt pois ja mitä poissaolo on vaikuttanut. Mutta pidän itsestään selvänä, että näytelmä on erinomaisen täysipainoinen, kun se syksyllä saa ensi-iltansa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kesken oikeuskäsittely, jossa Kalevan toimittaja Esko Aho vaati kopioita Oulun kaupungin sisäisen tarkastuksen muistioista, jotka koskivat Oulun kaupunginteatteri Oy:n palvelujen ostoa teatterin taiteellisen johdon omistamilta ja hallinnoimilta osakeyhtiöiltä sekä muun muassa palkanmaksua näiden yhtiöiden kautta. Miten talouden seuranta hoidetaan jatkossa niin, ettei epäilyksille jää sijaa?

– Toivosella ja Larivaaralla on todellakin tuotantoyhtiö. Se on määritelty, että teatterin toimitusjohtaja (Tuija Hyppönen) sopii ostopalvelusopimuksista. Hallituksen työjärjestyksessä ja konserniohjeissa on toteamus, että hankintasopimukset raportoidaan hallituksen puheenjohtajalle. Lisäksi teatterin hallitus saa kaksi kertaa vuodessa yhteenvedon ostopalvelusopimuksista. Voimme olettaa, että asiaan on kiinnitetty tiukempaa huomiota Ahon valituksen yhteydessä. Siinä neuvottelussa, josta tuo muistio on tehty, en ollut mukana, enkä ollut etukäteen edes tietoinen siitä. Olisi ollut hyvä kyllä tietää.

Otitko mielelläsi vastaan Oulun kaupunginteatteri Oy:n hallituksen puheenjohtajuuden?

– Totta kai. Tiesin, että tehtävä on mielenkiintoinen ja haastava. Kyllähän tämä on aika lailla työllistävä myöskin. Me ei lähdetä riitelemään, vaan selvittämään tilannetta ja luomaan teatterille parempaa tulevaisuutta sikäli kuin se meistä on kiinni.

