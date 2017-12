Oulun kaupunginteatterin nimi lyhenee Oulun teatteriksi, myös logo uudistuu - "Jo korkea aika uudistaa ilmettä"

Me täällä Ylikiimingissä olemme jälleen ylpeitä teistä keskustan eliitti-ihmisistä. Hienoa nähdä ettei vähäiset veromme mene vieläkään hukkaan. Niillä saatiin uusi logo ja jälleen paljon erivärisiä valoja. Onneksi on näin hienoja kuvia niin ei tarvitse itse lähteä katsomaan paikanpäälle. Tiet ovat edelleen auraamatta ja katuvalot on sammutettu. Eikä posti ja bussitkaan enää kulje. Pitäkää hauskaa verorahoilla tuetussa teatterissamme. Mitäs se yhteiskunnan tuki olikaan, vain jotain 80 eur/lippu. Anteeksi kun olemme olemassa...