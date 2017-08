Oulun kaupunginteatteri tuo estradille Seniorifestivaalin sekä tukun omia ensi-iltoja

Oulun kaupunginteatterin syksyssä nähdään uusi tapahtuma, kun Seniorifestivaali järjestetään ensimmäisen kerran. Idean takana on näyttelijä Merja Larivaara, joka on myös vastannut festivaalista. Festivaali on luontevaa jatkoa kahden vuoden ajan järjestetyille Seniorisoppa-esityksille.

– Itselleni tämä on ollut sydämen asia, ja olen tehnyt tätä ilolla kaiken muun ohessa, Larivaara kertoo.

Kuusi päivää kestävän seniorifestivaalin ohjelmassa on muun muassa teatteribingo, teatterikierroksia, geroartisti Taina Semin puheenvuoro, Ritva Oksasen konsertti Älä jätä sinua yksin ja maalaislääkäri Kiminkisen vierailu.

Osa tapahtumista on ilmaisia ja osa on suunnattu vain senioreille. Jälkimmäisiin sisältyy edullinen lounas.

– Siinä otetaan huomioon se, että joillakin on pieni eläke. Lipun hinta ei saa olla kynnyskysymys, Larivaara sanoo.

Seniorifestivaali järjestetään viikkoa ennen valtakunnallista Vanhustenviikkoa. Osaan tapahtumista voi tulla yhdessä lasten tai lastenlasten kanssa, ja sukupolvien yhteys tulee näkymään myös Myllytullin kuvataideluokkalaisten tekemissä senioreiden muotokuvissa.

Sukupolvien yhdessäolo on Oulun kaupunginteatterin syksyn teema. Kaupunginteatterin taiteellisen johtajan Kari-Pekka Toivosen mukaan sukupolvien läsnäolo kuuluu teatteriin kattavasti, mutta tänä syksynä se piirtyy esille erityisen kirkkaasti.

Ensi-illoissa Rautatie ja Mielensäpahoittaja

Oulun kaupunginteatterin syksyn omia ensi-iltoja ovat Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja, ohjaus Toni Wahlström; Rautatie, ohjaus Heta Haanperä; Saituri, ohjaus Kari-Pekka Toivonen; Lasse-Maijan etsivätoimisto, Hotellin arvoitus, ohjaus Mikko Korsulainen ja uudelleen ohjelmistoon tuleva Sellofaani, ohjaus Olka Horila.

Vierailevia esityksiä ovat muun muassa kansainvälisesti tunnetun nykysirkusryhmä Race Horse Companyn Super Sunday, Stella Polariksen improvisaationäytelmä Stella tekee rikoksen ja Martti Suosalon monologi Palvelija.

Suurin osa vierailuista on kuitenkin musiikillisia. Suurella näyttämöllä kuullaan muun muassa Ismo Alankoa, Olavi Uusivirtaa, Matti Eskoa, 18-henkistä Sointi Jazz Orchestraa neljän laulusolistin kanssa ja Pikku Kakkosen 40-vuotisjuhlakonsertti, joka myös televisioidaan.