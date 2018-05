Oululainen muusikko tekee balettia ja pelimusiikkia, Antti Mikael Haaranen on Balettikoulu Sinikellon hovisäveltäjä

Satoja balettikoululaisia, iältään 4–28-vuotiaita, pyrähtää pian näyttämölle Oulussa. Balettikoulu Sinikellon tulkinta oululaislähtöisen prinsessaksi päätyneen Ebba Lavoniuksen tarinasta on muuttunut säveliksi oululaisen Antti Mikael Haarasen käsissä.

Ihan ensi kertaa ei Haaranen kuitenkaan ole balettimusiikin ja Sinikellon väen kanssa tekemisissä.

– Aloitin 2000-luvun alussa sovittamalla jo olemassa olevaa balettimusiikkia, esimerkiksi Saint Saënsin Eläinten karnevaalin ja Tšaikovskin Joutsenlammen, koska teosten rakennetta haluttiin muokata.

Takana on entuudestaan kolme sävellettyä pitkää balettia: Robin Hood (2008), Saapasjalkakissa (2011) ja Prinsessa joka ei halunnut parantua (2013).

– Minusta on tullut tavallaan Sinikellon hovisäveltäjä ja hovimusiikkia on tullut tehdyksikin. Ebba on näistä mittavin. Se koostuu noin 50:stä kahden minuutin mittaisesta kappaleesta.

Säveltäjä itse näkee sen vahvuutena hyvän draamallisen vaihtelun.

– Mielestäni tarinan rakenne on hieno. Esimerkiksi ensimmäinen näytös loppuu häävalssiin ja toinen alkaa sotapainajaisella.

Kantaesityksessä teatterilla 5. toukokuuta uutuusbaletista nähdään ja kuullaan vähän lyhyempi versio, Haaranen huomauttaa.

– Pohjankartanon näyttämöllä 19. ja 20. toukokuuta on koko kattaus – kaikki 550 tanssijaa ja lähemmäs kaksi tuntia kestävä versio.

Yhteistyö balettikoulua johtavan Päivi Honkakosken kanssa on ollut sujuvaa.

– Olen saanut Päiviltä yleensä listan baletin kohtauksista, toiveet tanssien pituuksista ja pari kolme sanaa luonnehdintaa kustakin – Ebbassa sain kyllä melko vapaat kädet.



Haarasen muusikon opinnot ovat sisältäneet instrumentteina pianon ja kanteleen. Säveltäjänä hän on itseoppinut.

Hän määrittelee musiikkinsa sinfoniseksi orkesterimusiikiksi.

– Äänisuunnittelijan taustastani johtuen siellä on myös erikoisempia soittimia kuten kahvikupit ja koirakvartetti, mutta taustalla on orkesteripartituuri, joka soitatutetaan elektronisesti orkesterikirjastoilla – kuten iso osa elokuvasoundtrack-musiikista.

Balettimusiikin luominen kiinnostaa Haarasta, koska visuaalinen kulttuuri on hänen oman kiinnostuksensa kohde.

– Olen lähtenyt tuolta elokuvasoundtrackien puolelta, joten sävellysteni maailma voi olla nuorelle yleisölle tutumpaa, Haaranen pohtii.



Viime ajat Haaranen kertoo keskittyneensä pelimaailman musiikkiin.

– Olen harrastanut lapsesta saakka tietokonepelejä ja nyttemmin tehnyt niihin musiikkia. Ala on haasteellinen – siinä on kova kysyntä mutta myös tarjontaakin.

Haarasen kyvyt alalla on jo havaittu: hänet palkittiin maaliskuussa Game Audio Awards -tapahtuman Bubbling Under -kategoriassa – siis vielä julkaisemattomien sävellysten sarjassa.

Ebba-balettin musiikille Haaranen toivoisi toisenkin tulemisen.

– Käytin siihen kaksi vuotta. Toivottavasti se jää elämään esitysten jälkeenkin.