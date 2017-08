Oululainen Lassi Kalleinen voitti lavarunouden Suomen mestaruuden

Oululainen Lassi Kalleinen voitti Kuopiossa lauantaina kisatun lavarunouden eli Poetry Slamin Suomen mestaruuden. Toiseksi tuli tamperelainen Venla Moisala ja kolmanneksi kuopiolainen Jukka Kervinen.

Kuopiossa valittiin myös Suomen edustaja Pariisissa ensi vuonna pidettäviin Poetry Slamin MM-kisoihin. Suomea kisassa edustaa Moisala, koska sekä Kalleinen että Kervinen ovat jo aiemmin edustaneet Suomen lavarunouden MM-kisoissa. Yksi runoilija voi kisata MM-kisoissa vain kerran.

Kuopion runopuulaakissa olivat mukana 8 karsintakisan voittajat. Aluekarsintoja käytiin Helsingissä, Lahdessa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Forssassa, Turussa, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa. Mukana olivat myös perjantaina käydyn keräilyerän kaksi parasta.

Lavarunoilun Suomen mestaruuskisa kisaillaan kansainvälisillä Poetry slam-säännöillä. Jokainen runoilija esittää vain omaa tuotantoaan ja esiintymisaika on rajattu korkeintaan kolmeen minuuttiin. Kisan tuomaristo on koottu paikalla olevasta yleisöstä. Pääsääntöisesti kisassa on kolme kierrosta. Viimeisellä kierroksella on mukana enää kolme parasta kilpailijaa.

Lavarunouden SM-kisojen tulokset:

1. Lassi Kalleinen, Oulu 27,2 pistettä

2. Venla Moisala, Tampere 26,5 pistettä

3. Jukka Kervinen, Kuopio 25,7 pistettä

4. Kaisa Karekallas, Lahti

5. Leena Jauhiainen, Kuopio (keräilyerän 2.)

6. Anneli Pääkkönen, Savonlinna

7. Heikki Jalava, Helsinki

8. Seija Hämäläinen, Kuopio (keräilyerän 1.)

9. Marsalkka Kallas, Turku

10. Marketta Sandberg, Forssa