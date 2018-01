Oululainen Juha Penttinen veti karvareuhkan korville ja toi kesän Rotuaarille

Oululaista käsikirjoittajaa ja ohjaajaa Juha Penttistä kiehtoo kontrastin tuottaminen taiteen keinoin. Siksi tammikuun huurteessa nähdään kesävideoita. Hänen luotsaamansa Acid Cineman filmeissä nyrjähtäneisyyskin on hyve.

Kun perioululainen viima ahistaa ja pakkanen sinerryttää nenän, voi Rotuaarilla lämmitellä katsellen videomuistoja kuumasta kesästä. Tammikuun ajan nähtävillä olevat Oulu-aiheiset videot ovat Juha Penttisen ja Mikko Männistön kuvaamia.

Kaupungin nimi on OULU is the name of the town -videosarja on Juha Penttisen luotsaaman taidekollektiivi Acid Cineman kunnianosoitus kotikaupungilleen, ja videoissa nähdään muun muassa Patosillat, tuomiokirkko, Rotuaari, Merikoski ja tietysti Toripolliisi.

Lisäksi näytöllä nähdään otteita Acid Cineman tuotannosta.

Samoja videoita löytyy myös Youtubesta Jussi Väisäsen musiikilla siivitettynä.

Helmikuussa Rotuaarilla jatketaan Penttisen tuotannolla, kun näytölle heijastuu hänen digitaalisista maalauksistaan koostuva näyttelynsä Heijastuksia - Reflections.

Ensimmäinen elokuva seitsemänvuotiaana

Juha Penttisen filmiura alkoi jo ala-asteikäisenä Puolivälinkankaan Peikontiellä, kun vähän vanhemmat lapset saivat käyttöönsä videokameran.

Nuoremmat lapset pääsivät sivurooleihin heidän elokuviinsa. Ikimuistoisin niistä oli Peikontien kellaritiloissa kuvattu Kauhujen kellari, muistelee Penttinen.

Siitä syntyi kipinä myös omien elokuvien tekemiseen. Saatuaan käsiinsä lainakameran 7-8-vuotias kaveriporukka kuvasi liudan sketsejä.

Yläasteella porukka sai kesätyötienesteillä hankittua videokameran. Kauhua, scifiä ja toimintaa sisältävillä taidefilmeillä .ilahdutettiin. sukulaisia, kunnes itsekin huomattiin, että ehkä mukaan voisi lisätä vähän komediaakin.

Acid Cinema MoonTV:n kautta maineeseen

Lukiossa kuvaamataidon opettaja antoi tehtäväksi kuvata lyhytelokuva. Siitä muodostui Insane Rules -filmitiimi, jonka töinä syntyi kaksi lyhytelokuvaa täynnä zombeja, moottorisahoja, Kemiran hulluja tohtoreita ja toimintaa. Niitä näytettiin koulujen auditorioissa innostuneelle yleisölle ja kopioitiin vhs-kaseteille.

Vuonna 1999 syntyi Acid Cinema -kollektiivi. Se teki kymmeniä lyhytelokuvia, joita esitettiin ryhmän kotisivuilla. Lisäksi televisioon tuli MoonTV-kanava, jolla Acid Cineman elokuvia pyöri runsaasti. Lyhytelokuvia esitettiin myös useilla festivaaleilla.

Lopulta MoonTV lopetti ja Acid Cineman toiminta hiljeni, kun jäsenille tuli muutakin puuhaa opiskelun ja työelämän takia.

Viimeiset kymmenen vuotta Acid Cinema on tehnyt eri kokoonpanoissa lyhytelokuvien lisäksi muun muassa musiikkivideoita, Oulu-aiheisia mainoksia, vaalivideoita ja videoinstallaatioita.

Kollektiivin kädenjälkeä voi nähdä esimerkiksi Paavo J. Heinosen taiteellisissa vaalivideoissa, Radiopuhelimet-yhtyeen Smäidä-kappaleen musiikkivideolla sekä esimerkiksi lyhytelokuvissa Protocop ja The Jolly Scoundrel. Videoita löytyy Youtubesta.

Rotuaarin näytöllä vaihtuvia taidepläjäyksiä

Loistomedia-yhtiön hallinnoimalla Rotuaarin näytöllä esitetään mainosten ja Oulun kaupungin informaation lisäksi myös kuukausittain vaihtuva taidenäyttely, kertoo Rene Tauriainen Loistomediasta.

Hänen mukaansa monikaan ei tiedä mahdollisuudesta saada töitään esille kaupungin keskeisimmällä paikalla ja vielä ilmaiseksi.

Ehtona on kuitenkin, että liikkuva kuva liittyy Ouluun tai vähintäänkin sisältää paikallista osaamista.

- Jos taiteilija haluaa teoksiaan esiin, hänen kannattaa lähettää minulle ehdolle maksimissaan viisi kappaletta kahden minuutin pituisia videoita. Jos materiaali hyväksytään, kukin video esitetään näytöllä kerran tunnissa.

Näytöllä on esitetty jo muun muassa JP Metsävainion astrokuvia, Perttu Kemppaisen tussitöitä ja Uuno Laukan valokuvia. Ohikulkijat ovat päässeet ihmettelemään myös 1970-1980-luvun ajankuvaa mainosvalokuvien välittämänä sekä Oulu tutuksi -facebookryhmästä kerättyjä kaupunkiotoksia.

Tällä hetkellä Rotuaarin näyttö on varattu maaliskuun ajan Jukka Turusen Yhdysvalloissa ottamille hotellien ja motellien valokyltti-valokuville. Huhtikuussa palataan vielä Acid Cineman kotoisiin kesäkuviin.

Touko-kesäkuu sekä loppuvuosi ovat vielä avoinna uusille ideoille, vinkkaa Tauriainen.