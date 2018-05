Oululainen aCorde-nuorisokuoro lauloi itsensä Lontooseen

Nuorisokuorolaiset ovat ideoineet matkaa aina ohjelmistosta esiintymiskenkiin asti. Myös matkakassaa on kerätty itse.

– Leijonakuningas-musikaali, Henna Karppinen säteilee.

– British museumin muumiot, huudahtaa Oona Hauru.

– Ja shoppaillaan tietysti, lisää Henna.

– Tuliaisiksi voisi tuoda vaikka sitä ihanaa englantilaista toffeeta, miettii Ada Vesenterä.

Karjasillan seurakunnassa toimiva aCorden nuorisokuoro on siis lähdössä heinäkuun alussa esiintymis- ja kulttuurimatkalle Lontooseen, ja pihisee intoa.

Sitä ennen on kuitenkin vielä paljon puuhaa. 13 tytöstä koostuva kuoro on hionut ohjelmistoaan ja esiintyy tänään Intiön vanhassa kappelissa. Ohjelmistossa on muun muassa Kaj Chydeniuksen kappaleita aCordelle sovitettuna.

Matkakassaa kerätään myös muun muassa keikkailemalla Oulun ensi- ja turvakodilla ja suunnitelmissa on myös jonkinlainen kesäinen brunssikonsertti.

”Ja kuorolaiset ovat aivan mahtavia, ihan kuin omia lapsia paimentaisi. Aika villiä tuo porukka on, mutta kun lauletaan, niin lauletaan.” ANNA HAANPÄÄ-VESENTERÄ KUORONJOHTAJA

Kuoronjohtaja Anna Haanpää-Vesenterä kertoo kuorolla olevan menossa 16. toimintavuosi. 15 vuotta kuoro toimi Oulujoen seurakunnassa, nyt Karjasillalla.

– Aioimme aloittaa uudessa seurakunnassa pienesti, mutta näin kiireistä kevättä ei ole ollut koskaan.

Kokonaisuudessaan lapsikuoro Midossa ja lapsi- ja nuorisokuoro aCordessa on lähes 60 laulajaa. Nuorin on eskarilainen ja vanhin on aCordessa varakuoronjohtajana toimiva 18-vuotias Ada Vesenterä. Nuorisokuoroon on päässyt kuudennelta luokalta lähtien.

Koska kyseessä on seurakunnan kuoro, messulauluina on hengellisiä lauluja. Muuten ohjelmisto on lapsen suuhun sopiva ja koostuu nuorten näköisestä musiikista, kuvailee Haanpää-Vesenterä.

– Lauluja on aina Suojelusenkelistä Paula Vesalan Sinuun minä jään -kappaleeseen.

Kuoro on myös tehnyt kaksi levyä. Hetki pieni jouluyön julkaistiin vuonna 2012 ja kehtolauluja sisältävä Siivekäs tiikeri vuonna 2016.

Tavoitteena on pitää jokaisella kaudella jonkinlainen leiri, kertoo kuoronjohtaja. Levyjen tuotoilla on käyty kaksi kertaa Helsingissä ja nyt levyjen lopputuotolla nuorisokuorolle luvattiin matka jonnekin Eurooppaan.

– Joku vain heitti, että lähdetäänkö Lontooseen, muistelee Oona.

– Ja siellä voimme majoittua merimieskirkkoon, mikä on kätevää, lisää Ada.

Kuoro myös konsertoi merimieskirkossa samalla ohjelmistolla kuin Intiössäkin, ja pääsee avustamaan messua läheiseen St. Mary Rotherhithe -katedraaliin.

Porukalla Lontooseen lähtöä ei toteuteta ihan tuosta vain, tietävät tytöt. Matkakassaa on kerrytetty konserttien käsiohjelmien myynnillä sekä levymyyntituloilla. Lisäksi perheillä on pieni omavastuu. Esiintymiskengätkin budjetoitiin ja valittiin porukalla.

– Passit ja lentoliput on hankittu ja vakuutusjärjestelyt tehty. Mukaan otetaan vain käsimatkatavarat ja isoimmat soittimet jätetään pois. Sellolle ei hankita matkalippua, kertoo Ada.

Rippikoulukiireiden takia Lontooseen lähtee vain 11 laulajaa. Kuoronjohtajan lisäksi mukaan tulee seurakunnan kanttori Riitta Piippo säestämään sekä kaksi kuorolaisten äitiä.

Reissuun on tarkoitus lähteä rennolla otteella nipottamista välttäen.

– Ei paineita, nauraa Oona Hauru.

Haurulla on menossa ensimmäinen kausi. Hän löysi aCorden lapsikuoro Midossa laulavan pikkusiskonsa kautta, ja on tykännyt kovasti kuoroilusta.

Henna Karppisella puolestaan on takana jo neljä ja puoli vuotta. Hän tuli mukaan kaverinsa pyytämänä.

– Kuulin, että kuoro oli tehnyt joululevyn. Kuuntelin sitä ja tykkäsin ja lähdin mukaan.

Ada Vesenterällä on oikeastaan meneillään 16. vuosi, onhan hän kuoronjohtajan tytär, ja kuoron vanhimpana toiminut myös varakuoronjohtaja ja varsinaisen johtajan oikeana kätenä jo vuosia.

– Ihan pienenä kopioin nuotteja ja muuta, kun toiset harjoitteli. Nyt kuorotyötä tulee tehtyä aika paljon kotonakin, varsinkin jos on joku projekti meneillään.

Ilman vanhempien tukea ja kannustusta ei Lontoon-matkasta tulisi mitään. Haanpää-Vesenterä kertookin kuorolaisilla olevan huippuvanhemmat, joiden kanssa kaikki sujuu. Se, että vanhemmat luottavat lapsensa heidän huomaansa suureen maailmaan, on hieno tunnustus.

– Ja kuorolaiset ovat aivan mahtavia, ihan kuin omia lapsia paimentaisi. Aika villiä tuo porukka on, mutta kun lauletaan, niin lauletaan.

Kuoronjohtajan mukaan yhteiset olemiset ja retket kuuluvat kuoron soinnissa aivan eri tavoin kuin jos vain treenattaisiin pari kertaa viikossa.

– Kuoron soinnin ydin on yhteisessä hengittämisessä ja yhteisessä elämässä.

Nuorisokuoro aCorden Tule aurinko kaunis -konsertti Intiön vanhassa kappelissa tänään keskiviikkona 30. toukokuuta kello 18. Ohjelmistossa on muun muassa Kaj Chydeniuksen lauluja ja muita kesäisiä kappaleita soittimien säestämänä.