Kanttorin on oltava kaikkien seurakuntalaisten palveluksessa. Kanttori ei voi tietää, mikä musiikkikappale on toiselle Pyhä ja sielunmaisema, joten hänen on soitettava se, vaikka ei olisi perinteinen virsi. Kirkon on kertakaikkiaan tultava 2000-luvulle. Alistavaa erotella eri musiikinlajit. Hankkikoon toisen ammatin, jos ei kunnioita kaikkia ihmisiä. Kirkkolaki on Jumalanpalveluksia varten, mutta ei koske perhejuhlia.