Oulu Sinfonian Leena Pälli hakee Helsingin kaupunginorkesterin intendentiksi

Helsingin kaupunginorkesterin (HKO) intendentin virkaa on määräaikaan mennessä hakenut 22 henkilöä. Hakijoiden joukossa on muun muassa Oulu Sinfonian intendentti Leena Pälli, joka pyrki samaan tehtävään myös 2013. Viime vuonna Pälli Haki Sinfonia Lahden intendentin virkaa. Pälli on toiminut Oulussa intendenttinä 2009 lähtien.

HKO etsii intendenttiä, jolla on erinomainen kotimaisen ja kansainvälisen musiikkielämän tuntemus, hyvät verkostot alan toimijoihin sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Virka täytetään kuluvan syksyn aikana.

Intendentti johtaa kaupunginorkesterin toimintaa, vastaa toiminnan tuloksellisuudesta, taiteellisesta suunnittelusta, kapellimestarien ja solistien kiinnittämisestä, kansainvälisistä yhteyksistä sekä työyhteisön kehittämisestä. Intendentin virka on vakinainen.