Otaniemen kampuskirjaston peruskorjaus toi arkkitehtuurin Finlandian

Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon sai tänä vuonna Alvar Aallon suunnitteleman kampuskirjaston peruskorjaus Espoon Otaniemessä. Korjaus valmistui viime vuonna.

Vuonna 1970 valmistuneen rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on säilytetty ennallaan. Uutta tilaa on oppimiskeskus, joka on avattu aiemmin kirjavarastona toimineisiin kerroksiin. Uutta on myös nykyinen nimi: Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskus.

Peruskorjauksen kokonaisuuden suunnittelusta vastasivat arkkitehdit Teemu Tuomi, Tuomo Remes sekä Eeva-Liisa Elo-LehtinenArkkitehdit NRT:stä. Sisustusarkkitehtuurin takana on Päivi MeuronenJKMM Arkkitehdeista.

Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto myönnettiin nyt neljännen kerran. Palkinnon myöntää Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.