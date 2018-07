Orkesteri, johon kaikki pääsevät soittamaan – Orivesi All Stars äänittää Tulindbergin salissa levyä

Palkittu pelimannikollektiivi Orivesi All Stars kokoontui yhteen 110 soittajan voimalla Tullindbergin salille äänittämään levyä, josta tulee Ylen kantanauha. Soittajia on vasta-alkajista nimekkäisiin ammattilaisiin ja vaikka millä soittimilla.

Helle hehkuttaa asvalttia Oulun musiikkikeskuksen pihalla, ja hikinen on ilmanala myös Tullindbergin salissa, jossa toistasataa ihmistä soittaa yhdessä: jousisoittajia, kitaristeja, ukulelen soittajia, basisteja, haitaristeja, harmoonin polkijoita, puhallinsoittajia, lyömäsoittajia.

Suomen, ehkä jopa maailman, suurin pelimanniorkesteri Orivesi All Stars (OAS) viettää seinien sisällä kolme päivää äänittämässä ensimmäistä levyään. Mukana on 110 soittajaa vasta-alkajista nimekkäisiin ammattilaisiin, lapsista senioreihin.

– Siitä tulee vähintään tuplalevy, vakuuttaa bändin taiteellinen johtaja Antti Järvelä.

Vaikka salin sisälämpötila luultavasti hipoo 30 Celsius-astetta, soittajien hymy on herkässä ja tunnelma korkealla.

OAS:n alkujuuret ovat Orivedellä kahdeksan vuotta sitten pidetyllä pelimannikurssilla.

– Osa näytti kurssin jälkeen surulliselta, koska oli ollut niin mukava soittaa, mutta heillä ei ole kotopuolessa ketään, kenen kanssa soittaa. Sille asialle piti tehdä jotain, Järvelä kertoo.

Samoihin aikoihin Oulussa ryhdyttiin soittamaan yhdessä pelimannimusiikkia, innoituksen lähteenä Kaustisen näppärikurssit. Mauno Järvelän näppäripedagogiikan ydinajatus on, että musisoimisen tulisi olla luonteva osa ihmisten arkea ja kanssakäymistä.

Maarit Saarenkunnas alkoi järjestää pelimannikursseja Ouluun, ja vetäjäksi saatiin Antti Järvelä. Myös muualle Suomeen syntyi porukoita, jotka soittivat yhdessä pelimannimusiikkia. Kaikilla oli käytössään Antti Järvelän kokoama ja osin sovittama materiaali.

– Muodostui epämuodollinen verkosto, jota aloimme jossain vaiheessa kutsumaan Orivedellä järjestetyn pelimannikurssin mukaan Orivesi All Starsiksi. Kun homma vain laajeni, päädyimme perustamaan yhdistyksen, OAS ry:n, kertoo Saarenkunnas.

Aktiivisesti soittavia jäseniä OAS:ssa on noin 150, mutta kun ”käypäläiset” lasketaan mukaan, soittajia on hyvinkin 500, Järvelä ja Saarenkunnas arvioivat.

Levystä tulee läpileikkaus OAS:n noin sadan sävelmän ohjelmistosta. Nyt äänitetään noin 40 kappaletta.

– Suurin osa on perinteistä, suomalaista ja pohjoismaista kansanmusiikkia, mutta on myös sävelmiä Ranskasta ja Pohjois-Amerikasta, Antti Järvelä kertoo.

Bändin taiteellinen johtaja Antti Järvelä painottaa musiikin tekemisessä hyvää henkeä, vain niin syntyy motivaatio ja tekemisen riemu. KUVA: Jukka Leinonen

Saarenkunnas painottaa hyvien sovitusten merkitystä OAS:n ohjelmistossa. Suurimman osan on sovittanut Järvelä, ja mukana on myös säveltäjä ja muusikko Timo Alakotilan sovituksia.

– Vaikka olisi aivan aloittelija, pystyy osallistumaan täysillä, ja toisaalta ammattilainenkin pystyy laittamaan koko taitonsa peliin.

Vaikka OAS:n ydin on yhdessä soittamisessa, Järvelä ja Saarenkunnas pitävät levyttämistä tärkeänä.

– On hyvä olla dokumentaatio tästä tekemisestä. Kun mukana on kaikenikäistä porukkaa, levy on hyvä muisto vaikka joskus kymmenen vuoden päästä, Järvelä sanoo.

He korostavat myös mukavien projektien merkitystä.

– Aina kun on jokin konkreettinen tavoite, se jäntevöittää tekemistä ja tiivistää porukan henkeä. Kaustisella (kansanmusiikki- ja kansantanssifestivaalilla) sen näki ja kuuli, että koko ajan jotkut soittivat näitä biisejä jossain nurkassa, Saarenkunnas kuvailee.

Timo Alakotila on levyprojektissa mukana tukisoittajana ja äänitysvaiheen tuottajana. Hän päättää, milloin kustakin kappaleesta on saatu otos, joka kelpaa taltioitavaksi.

– Kun olen ollut OAS:ssa vain silloin tällöin mukana, niin huomaan ehkä parhaiten sen valtavan kehityksen, mitä on tapahtunut. Tämä levytys on tosi tärkeä, koska se nostaa soittamisen tasoa. Kyllä huomaa, että kaikki ovat treenanneet tosi hyvin, Alakotila sanoo.

Maarit Saarenkunnas, OAS:n perustajajäsen, soittaa bändissä harmoonia. KUVA: Jukka Leinonen

OAS:n vetäjät iloitsevat siitä, että he saivat Ylen mukaan tekemään levytyksestä kantanauhan. Äänitys tehdään Ylen kalustolla ja henkilökunnalla ja yhtiö maksaa muusikoille työstä ja saa täydet oikeudet musiikin esittämiseen kanavillaan ilman eri korvauksia.

Tavoitteena on saada levy jouluksi valmiiksi. Seuraavakin projekti on jo suunnitteilla, tehdä setti lavatanssimusiikkia, vanhan ajan iskelmää.

– Minulla on jo vähän biisejä siihen mietittynä, Antti Järvelä kertoo.