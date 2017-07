Oopperajuhlien lippukauppa käy kiivaana, oli Putin-efektiä tai ei

Yleisradio aiheutti pienimuotoisen itäsuomalaisen mediaryntäyksen, kun se kertoi tiistaina, että Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi tulossa vierailulle Savonlinnaan.

Ylen mukaan Putin vierailee Savonlinnassa 27. heinäkuuta, kun oopperajuhlilla esiintyy venäläinen Bolshoi-teatteri. Esityksenä on tuolloin Pjotr Tšaikovskin ooppera Jolanta.

Oopperajuhlat alkaa tänään perjantaina Mozartin läpimurtoteoksella Ryöstö seraljista.

Onko lipunmyynnissä nähtävissä Putin-efektiä suuntaan tai toiseen, Savonlinnan Oopperajuhlien markkinointipäällikkö Helena Kontiainen?

– Ei, sillä lippukauppa käy näin juhlakauden kynnyksellä hyvin kiivaasti ihan entiseen malliin. Eikä meille ole vielä vahvistettu, että vierailu tapahtuu.

Paljonko lippuja on vielä saatavilla?

– Aina juhlakauden kynnyksellä kaksi kolmasosaa lipuista on mennyt, ja lippuja myydään kiivaasti vielä kauden aikanakin. Tämä on ollut viime vuosien trendi, ohjelmistosta riippuen.

Kuinka sääkriittinen tapahtuma Oopperajuhlat on?

– Olavinlinnan iso piha on katettu ja säävarma. Jos on kylmää, asiakkaat osaavat - ja kerromme heille ennakkoon että kannattaa - ottaa lämmintä mukaan. Jos on kuuma, heillä on vesipullot mukanaan. Linna on hellesäällä hyvin lämmin ja kylmällä se voi olla viileä.

– Liian hyvä kesä ei ole tapahtumille ja näyttelyille hyvä, vaan pilvipouta on meille paras sää.

Olavinlinna sijaitsee keskellä vesistöä. Jos tuulee tai ukostaa kovin, onko oopperalaulajalla vai ukonilmalla kovempi ääni?

– Jos sataa oikein voimakkaasti, esitys on voitu keskeyttää hetkeksi, jotta sateen humina menisi ohi. Nämä tapaukset ovat todella harvinaisia, mutta koputan puuta.