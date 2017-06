Onko tässä tv-historian omituisin seksikohtaus? The Handmaid's Tale maalaa pelottavan tulevaisuudenkuvan

Orjatar makaa pariskunnan sängyllä hievahtamatta. Seremonia, jossa hedelmätön vaimo pitää orjatarta sylissään ja mies siittää tämän, on ohi. Onko tässä tv-historian omituisin seksikohtaus?

- Se kaikki on omituista. Gileadin kulttuuri on raiskauksen kulttuuria, puuskahtaa The Handmaid's Tale -sarjan näyttelijä Joseph Fiennes.

The Handmaid's Tale on tällä hetkellä yksi puhutuimmista tv-sarjoista. Fienneskin saa antaa puhelinhaastatteluja liukuhihnalla HBO:n Espanjan toimistolta.

Suomessa HBO Nordicilla pyörivä hittisarja on lähitulevaisuuteen sijoittuva dystopia, jossa Yhdysvallat on sisällissodan kourissa ja naiset on orjuutettu synnytyskoneiksi valtaapitäville.

Miespääosaa näyttelevän Joseph Fiennesin mukaan järkyttävintä koko tarinassa on se, että kaikki kamaluus, mikä sarjassa tapahtuu, on tapahtunut joskus jossain. Niin alkuperäisteoksen kirjoittaja kanadalainen Margaret Atwood on kertonut. Mitään kauheuksista ei ole kirjailijan mukaan tarvinnut valitettavasti keksiä.

Naisten marsseilla mukana

Sarja kuvattiin ennen Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltain presidentiksi, mutta muun muassa naispääosan esittäjä Elisabeth Moss (Mad Men, Top of the Lake) on hämmästellyt, kuinka pelottavan ajankohtaiseksi sarja sen vuoksi tuli.

Sarja perustuu Atwoodin samannimiseen bestselleriin, joka ilmestyi jo vuonna 1985. Siitä on tullut ikoninen feminismikirja, vaikka kirjailija itse pitää sitä enemmän diktatuurin kuvauksena.

Tarinaan olennaisesti kuuluva latinankielinen lause "Nolite te bastarde carborundorum" eli vapaasti käännettynä "Älä anna paskiaisten murskata sinua" on muodostunut naisten oikeuksien symboliksi. Lause nähtiin muun muassa naisten marssien kylteissä heti Donald Trumpin valinnan jälkeen.

- On hienoa nähdä satojatuhansia naisia kaduilla eri puolilla maailmaa protestoimassa. Siitä kirjassa ja tässä sarjassa on juuri kyse.

Fiennesin mukaan tarina kehottaa ihmisiä pitämään kiinni oikeuksistaan, olemaan itsepäisiä ja sanomaan pelkonsa ääneen. Sillä jos ei tee niin, voi joku päivä herätä ilman ääntään.

- Demokratiamme on hauras.

Viittauksia tähän päivään

Hillary Clinton käytti The Handmaid's Talen kuuluisaa lausetta puheessaan Planned Parenthoodin 100-vuotisjuhlassa toukokuun alussa muodossa "Never let them grind us down". Clinton kehotti tv-sarjaa siteeraten meitä nostamaan katseemme kännyköistämme ennen kuin on liian myöhäistä.

Sitaatti kuvaa hyvin sarjan kylmäävää kerrontaa siitä, kuinka nykytilanteesta voidaan päätyä Gileadin kaltaiseen diktatuuriin. Kuinka vaivihkaa maailma muuttuu yhden valtaapitävän joukon käsissä. Sarjassa pomo kiemurtelee naistyöntekijöidensä edessä, kun toimistoon on tullut sotilaita, jotka pakottavat irtisanomaan kaikki naiset. Pian naiset huomaavat, että heidän pankkitilinsäkin on jäädytetty.

- Oli hurjaa tietää koko ajan takaraivossaan, että kaikki tämä ei olekaan niin kaukaa haettua. Siinä on suoria viittauksia tämän päivän politiikkaan. Kaikki on toki esitetty Gilead-linssin läpi. Fundamentalismi on voimissaan ja sukupuolten välillä on valtavaa eriarvoisuutta, Fiennes muistuttaa.

The Handmaid's Tale on Suomessa katsottavissa HBO Nordicin suoratoistopalvelussa. Sarjasta tehdään myös toinen kausi.